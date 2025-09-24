MSI、自作PCパーツ購入者に最大15,000円分プレゼント！「今こそビルドる！」キャンペーン 12月31日まで

MSI、自作PCユーザー向け「今こそビルドる！キャンペーン」を開催 – 最大15,000円分のえらべるPayがもらえる

エムエスアイコンピュータージャパンは、10月1日から12月31日までの期間限定で「MSIが応援に駆け付け、今こそビルドる！キャンペーン」を実施。対象となるMSI製の自作PCパーツを購入すると、最大で15,000円分の「えらべるPay」がプレゼントされる。

キャンペーン概要

今回のキャンペーンでは、対象パーツ購入者に対して15,000円分のえらべるPayが進呈される。ただし、受け取りは1アカウントにつき1回、1世帯あたり最大2回となっています。さらに、在庫がなくなり次第終了となるため、購入を検討しているユーザーは早めの申し込みが推奨される。

応募方法と手順

キャンペーンの応募は、対象製品購入から14日後に可能となる。手続きの流れは以下の通り。

1. MSI対象パーツを購入

2. MSIメンバーセンター（公式ログインページ）にログイン、または新規アカウントを作成

3. メンバーセンター内のキャンペーンページから応募

4. 購入製品情報と購入証明を入力・アップロード

5. 審査完了後、メールにて「えらべるPay引換コード」を受け取る

MSIユーザーにとってのチャンス

欲しいパーツを購入するだけで、追加で最大15,000円分のお得を手に入れられる本キャンペーンは、自作PCユーザーにとって絶好の機会といえる。最新の詳細や対象製品情報は、MSI公式キャンペーンページをチェックしてほしい。