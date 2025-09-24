グーグル「Nano Banana」級にすごい。無料の画像生成AI「Qwen-Image-Edit-2509」

入力画像（左）からポーズを指定できる

アリババが9月22日、画像編集向けの生成モデル「Qwen-Image-Edit-2509」を公開した。「Qwen-Image-Edit」シリーズの最新版で、複数の画像を入力できる。人物＋人物、人物＋場面などの組み合わせで入力し、自然に合成可能だ。同社のチャットAI「Qwen Chat」から無料で試せる。

人物の一貫性や、商品画像の編集、テキスト編集（フォント、色、背景など）性能なども改善された。古い写真の復元・着色なども可能だ。ControlNetにネイティブ対応し、デッサン人形のようなツールを使ってポーズを指定したり、画像から深度マップを作成したりすることができる。

競合にあたるのは、グーグルの「Nano Banana（Gemini 2.5 Flash Image）」や、ByteDanceの「Seedream 4.0」だ。Qwen-Image-Editと同様、複数の画像を合成し、人物の見た目をそのままに編集できる。「1時間後の場面を描いて」など、解釈が必要な指示にも柔軟に対応できる。

Nano BananaとSeedream 4.0がAIプラットフォームやアプリ、APIでの提供が中心となる一方、Qwenはオープンモデルとして公開されており、HuggingFaceなどからモデルをダウンロードして、研究や開発を目的として使うことができる。