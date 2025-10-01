イーロン・マスク氏、Wikipedia対抗「Grokipedia」開発へ

画像はWikipedia

イーロン・マスク氏は9月30日、Wikipediaの代替となる「Grokipedia」の開発を進めていることを明らかにした。Wikipediaを「絶望的に偏っている」と批判する声に応じる形で、マスク氏自身がX上に投稿した。

Grokipediaはオープンベースで設計され、Wikipediaを上回る大幅な改善版になるといい、マスク氏はこれを、xAIの「宇宙を理解する」という根本的な目標に向けた不可欠なステップだと位置づけている。

発端は、数日前から続いていたWikipediaの信頼性をめぐる議論だ。

9月29日、テック投資家でホワイトハウス暗号通貨担当者のデイビッド・サックス氏は、Wikipediaが「左翼活動家たちに支配され、合理的な修正すら許さない」と投稿。同サイトがAIモデルの学習データとして使われることで、偏りが増幅されていると指摘していた。

マスク氏は投稿に応答する形で、「xAIでGrokipediaを構築中だ」と返信。続いて、「xAIに加わり、Grokipediaの構築を手伝ってくれ。これはWikipediaよりはるかに優れたオープンソース知識リポジトリだ。一般公開され、使用制限はない」と述べ、開発参加を募った。

マスク氏のWikipedia批判は今に始まった話ではない。2025年1月には、自分のWikipediaページに「ナチス風の敬礼」に関する記述が追加されたことで激怒したこともあった。開発の詳細は未公表だが、マスク氏のスピード感を考えると、早い段階で公開されるかもしれない。