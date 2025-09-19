実写動画をアニメに変換　動画生成AI「Wan-Animate」

Alibabaが9月19日、動画生成AI「Wan」の新しいフレームワーク「Wan-Animate」を公開した。演技者の動きや表情をもとに、リアルなアニメーション動画を生成できる。

WanはAlibaba開発の動画生成モデル。テキストや画像、動画からリアルな動画を生成できる。最新版は「Wan 2.2」で、オープンソースで公開されている。

Wan-Animateは、参照動画の骨格から体の動きを、参照画像の顔の特徴から表情を再現することで、動きと表情の制御性と表現力を両立させるのが特徴。キャラクターを別の環境に置き換える際には「Relighting LoRA」を使い、照明や色調の整合性を保ちつつ場面になじむよう工夫している。

論文ページには実写風や3Dアニメーション風のサンプルが掲載され、照明や色調の一貫性の高さが強調されている。人間の演技をアニメにしたり、既存キャラクターを新キャラクターに置き換えたりと、応用の幅は広そうだ。