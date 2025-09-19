マイクロソフト、“世界最強のAIデータセンター“建設

マイクロソフトのサティア・ナデラCEOが9月18日、米ウィスコンシン州南東部のマウント・プレザントに「世界最強のAIデータセンター」を建設する計画を発表した。正式名は「フェアウォーター（Fairwater）」。AIの学習と推論のために設計され、高速な演算能力と大規模なインフラを備える。

2026年初頭に運用開始を予定しており、初期投資額は33億ドルだ。さらに、同規模の第2データセンターを今後3年以内に建設するため、追加で40億ドルを投じる。ウィスコンシン州への投資総額は70億ドル以上になる見込みだ。

演算性能は現在もっとも速いスーパーコンピューターの10倍を目指しており、数十万枚のNVIDIA GB200 GPUが「シームレスクラスター」として接続される。光ファイバーケーブルは地球を約4.5周できる長さだという。冷却方式は液体冷却閉ループ方式を設け、運用後は実質的に水を使わない設計。エネルギーは再生可能エネルギーでまかなうという。