なぜアスリートは凄いのか？ 世界陸上での選手の感情を”体感できる”イベントが丸の内で開催

世界陸上などの大舞台、アスリートたちはどんな気持ちでスタートラインに立っているのでしょうか。 みなさん試合後のインタビューで「楽しかった」と話している印象があるので、ワクワクどきどきしているんでしょうか？ 私なら緊張してとても走れる状態になさそうです。

ただ「速い！」と見るだけではもったいない。スタート前の緊張で高鳴る胸、耳に聞こえる観客席の大歓声。そんなアスリートの心理状態を疑似体験できるイベントが、丸の内仲通りで開催します。選手のすごさをより深く理解でき、自然と応援にも熱が入るはずです。

アスリートの気持ちが分かる3日間

9月14日（日）から9月16日（火）まで、丸の内仲通りで「ASICS MOVE STREET（アシックスムーブストリート）」が行われます。

「Feel like an Athlete（フィールライクアンアスリート）」がコンセプトの体験型イベントで、「静」「動」「解」の3つのエリアで構成。アスリートのスタート前の緊張感（静）や走り出す瞬間の感情（動）、ゴール後の解放された心の動き（解）が体験できます。

アスリートの世界を知るエリア：静

勝負に挑む前の感情や、大舞台で耳に届く音などが体験できます。また、陸上競技日本代表選手チームのオフィシャルウエアの展示や、鏡を利用してアスリートのスタート動作を体感することも。

アスリートの動きを体験するエリア：動

陸上競技トラック仕様のコース約10mを実際に走り、その様子を撮影した写真とアニメーション動画をプレゼント。

体験をアウトプットするエリア：解

実際に体験して感じたことや、身体を動かしたときの気持ちなどをボードに自由に記述。9月13日（土）から開催する「東京2025世界陸上競技選手権大会」がさらに楽しめます。

ASICS MOVE STREET（アシックスムーブストリート）

会場：丸の内仲通り（特別区道千第114号）丸ビル・郵船ビル・三菱商事ビル前

期間：2025年9月14日（日）〜9月16日（火）

時間：14日（日）8：00～11：00、15：00～21：00

15日（月）8：00～12：00、15：00～21：00

16日（火）8：00〜16：00