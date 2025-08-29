ドコモ、29歳以下は最大3ヵ月間30GBまで月額0円！ 新割引「ドコモU29割」を発表

NTTドコモは8月29日、29歳以下のユーザーを対象に、料金プラン「ドコモ MAX」の月額料金を割り引く「ドコモU29割」を、9月1日から提供開始すると発表した。新規契約や機種変更などの手続きと同時に申し込むことで、最大3ヵ月間、月額料金の割引と毎月27GBのボーナスパケットが付与される。

各種割引適用で30GBまで最大3ヵ月間0円に

本割引の最大の特徴は、各種割引を組み合わせることで月額料金が0円になる点だ。「みんなドコモ割（3回線以上）」、「dカードお支払割」、「ドコモ光セット割」または「home 5G セット割」を併用すると、ボーナスパケットと合わせた月間30GBまでのデータ通信量を最大3ヵ月間、月額0円で利用できる。

特典は2つ用意されている。1つ目は、毎月27GBのボーナスパケットが最大3ヵ月間進呈されることだ。これにより、「ドコモ MAX」の料金ステップが「～28GB」「28GB超～30GB」「30GB超～無制限」へと拡張される。2つ目は月額料金の割引で、データ利用量が「～28GB」の場合は2728円、「28GB超～30GB」の場合は3828円、「30GB超～無制限」の場合は550円が最大3ヵ月間、それぞれ割り引かれる。

これにより、各種割引を最大限適用した場合、データ利用量30GBまでの月額料金は0円、30GBを超えて無制限に利用した場合でも月額4928円となる。なお、ベースプランである「ドコモ MAX」は、「スポーツストリーミングサービス「DAZN for docomo」が追加料金なしで見放題となるほか、2025年10月22日からはNBAの試合なども追加料金なしで楽しめるようになる予定だ。

適用条件は、申込時点で満29歳以下の個人名義のユーザーが、受付期間中に新規契約（他社からの乗り換え含む）、契約変更（FOMA／Xiから5Gへ）、機種変更、または対象外プランからの料金プラン変更のいずれかの手続きと同時に「ドコモ MAX」を申し込むこと。持ち込み機種での契約も対象となる。利用者の登録が必要で、同一利用者につき1回線のみ適用可能だ。

受付は全国のドコモショップ、量販店、一般販売店、ドコモオンラインショップ、ドコモ インフォメーションセンターで実施する。受付期間は9月1日からで、終了日は未定としている。