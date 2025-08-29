速い、うまい、安い！ コーディングAIの吉野家や！ xAI「Grok Code Fast」

xAI

xAIが8月28日、高速かつ低コストを追求したコーディング向けのAIモデル「grok‑code‑fast‑1」をリリース。エージェント型の自律コーディングモデル市場に本格参入した。

grok-code-fastは新たなアーキテクチャーで構築されたモデル。プログラミング関連のコンテンツを豊富に含む事前学習コーパスを用い、実際のプルリクエストや開発タスクに基づいた高品質データで調整されている。grepやターミナル操作、ファイル編集など、開発者の日常的なツール操作に精通し、多くのIDEで直感的に使える設計だ。

価格はトークンあたりの入出力コストが入力が0.20ドル、出力が1.50ドル、キャッシュ入力が0.02ドル（すべて1M）という設定で、非常に価格競争力が高い。性能面では、SWE‑Bench‑Verifiedベンチマークで70.8％のスコアを記録している。

GitHub CopilotやCursor、Cline、Roo Code、Kilo Code、opencode、Windsurfなどのプラットフォームでは、2025年9月2日午後2時までの期間限定で無料試用できる。