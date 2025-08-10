サイコム は尖ったBTOパソコンを数多くラインアップしている。尖っていると言っても、変わったことをして目立とうとしたわけではなく、実用性を追求しているうちに自然とそうなってしまったという。ある意味、機能美のようなものだ。

そのため、PCファンの物欲に刺さりまくり、「次に買い替えるならサイコム のBTOパソコンを候補にしよう」と考えている人も少なくないだろう。そんな多くの人があこがれる、同社を代表するモデルの1つが「G-Master Hydro X870A 」だ。

最大の特徴は、CPUもビデオカードも水冷方式を採用した「デュアル水冷」だ。今やCPUに水冷クーラーを採用しているBTOパソコンは珍しくないが、ビデオカードまで水冷となるとかなりレア。それもそのはず、水冷ビデオカードは数が少ない。

では、サイコム はどうやってデュアル水冷を実現しているかと言えば、答えは簡単。自分たちの手でビデオカードを水冷方式に改造しているのだ。

この独自の水冷ビデオカード「Hydro LC Graphics」シリーズは、かなり手間をかけて開発している。ベースとなるビデオカードはなんでもいいわけもなく、形状によっては水冷クーラーユニットが取り付けられなかったり、うまく冷却できない、サイズが合わないといったことも起こり得る。

そのため、いくつものビデオカードを取り寄せて実験する。水冷クーラーユニットが無理なく取り付けられるか、アダプターが必要な場合は作製できるか、どのくらい冷えるのかなど、繰り返し検証が行われる。また、製品として提供する以上、改造のしやすさ、継続して提供するための入手性といった面の確認も重要だ。



正直、コスパを考えるなら、ここまで手間のかかる製品をラインアップに加えようとは思わないだろう。しかし、高性能PCを安定動作させるなら、デュアル水冷は効果的だ。こうしたユーザーメリットに手を抜かないところがサイコム のこだわりである。PCファンの支持は必然と言える。