G-Master Hydro X870Aをレビュー
RTX 5070 Ti＆Ryzen 7 9800X3DのゲーミングPCの性能は4Kでも通じる？ デュアル水冷なら温度や動作音も快適
2025年08月11日 10時00分更新
サイコムの「G-Master Hydro」シリーズは、ビデオカードを独自に水冷化し、CPUにも水冷クーラーも採用する「デュアル水冷ゲーミングPC」として人気だ。「G-Master Hydro X870A」は、標準構成のビデオカードにGeForce RTX 5070 Tiを搭載した「Hydro LC Graphics GeForce RTX5070Ti 16GB」を採用。
高リフレッシュレートなWQHDディスプレーでFPSタイトルを真剣にプレイするならぴったりの性能。描画の美しさがウリのAAAタイトルも高画質＆高フレームレートで遊べるはずだ。前回は内観を中心に紹介したが、今回はその性能面に迫ってみよう。なお、各種ベンチマークを試した試用機のCPUはゲームキングの「Ryzen 7 9800X3D」だ。
|G-Master Hydro X870A
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9700X」（8コア/16スレッド、最大5.5GHz）
|AMD「Ryzen 7 9800X3D」（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）
|CPU
クーラー
|Asetek「624S-M2」（簡易水冷、240mmラジエーター）＋Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）×2＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
|マザー
ボード
|GIGABYTE「X870E AORUS ELITE WIFI7」（AMD X870E、ATX）
|メモリー
|16GB×2、DDR5-5600＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|Crucial「T500 CT2000T500SSD8」（2TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオ
カード
|サイコム「Hydro LC Graphics GeForce RTX5070Ti 16GB」（16GB GDDR7）＋Noctua「NF-A12x25 ULN」×2 ＜サイコムオリジナル水冷仕様＞＋サイコムオリジナルビデオカードステイ
|電源
ユニット
|SilverStone「SST-DA850R-GMA」（850W、80 PLUS GOLD）
|SilverStone「SST-DA1000R-GM」（1000W、Cybenetics Gold）
|PCケース
|Fractal Design「Define 7 Black TG Dark Tint」（ATX、ミドルタワー）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
|直販価格
|45万4880円～
|50万4420円
