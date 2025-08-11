サイコム の「G-Master Hydro」シリーズは、ビデオカードを独自に水冷化し、CPUにも水冷クーラーも採用する「デュアル水冷ゲーミングPC」として人気だ。「G-Master Hydro X870A 」は、標準構成のビデオカードにGeForce RTX 5070 Tiを搭載した「Hydro LC Graphics GeForce RTX5070Ti 16GB」を採用。

高リフレッシュレートなWQHDディスプレーでFPSタイトルを真剣にプレイするならぴったりの性能。描画の美しさがウリのAAAタイトルも高画質＆高フレームレートで遊べるはずだ。前回は内観を中心に紹介したが、今回はその性能面に迫ってみよう。なお、各種ベンチマークを試した試用機のCPUはゲームキングの「Ryzen 7 9800X3D」だ。