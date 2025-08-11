このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 5 次へ

G-Master Hydro X870Aをレビュー

RTX 5070 Ti＆Ryzen 7 9800X3DのゲーミングPCの性能は4Kでも通じる？ デュアル水冷なら温度や動作音も快適

2025年08月11日 10時00分更新

文● 宮里圭介　編集●ジサトライッペイ／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
G-Master Hydro X870A

　サイコムの「G-Master Hydro」シリーズは、ビデオカードを独自に水冷化し、CPUにも水冷クーラーも採用する「デュアル水冷ゲーミングPC」として人気だ。「G-Master Hydro X870A」は、標準構成のビデオカードにGeForce RTX 5070 Tiを搭載した「Hydro LC Graphics GeForce RTX5070Ti 16GB」を採用。

　高リフレッシュレートなWQHDディスプレーでFPSタイトルを真剣にプレイするならぴったりの性能。描画の美しさがウリのAAAタイトルも高画質＆高フレームレートで遊べるはずだ。前回は内観を中心に紹介したが、今回はその性能面に迫ってみよう。なお、各種ベンチマークを試した試用機のCPUはゲームキングの「Ryzen 7 9800X3D」だ。

G-Master Hydro X870A

サイコムのデュアル水冷ゲーミングPC「G-Master Hydro X870A」。標準構成の直販価格は45万4880円～（配送料込み）

G-Master Hydro X870A
標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック
CPU AMD「Ryzen 7 9700X」（8コア/16スレッド、最大5.5GHz） AMD「Ryzen 7 9800X3D」（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）
CPU
クーラー		 Asetek「624S-M2」（簡易水冷、240mmラジエーター）＋Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）×2＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
マザー
ボード		 GIGABYTE「X870E AORUS ELITE WIFI7」（AMD X870E、ATX）
メモリー 16GB×2、DDR5-5600＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
ストレージ Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） Crucial「T500 CT2000T500SSD8」（2TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
ビデオ
カード		 サイコム「Hydro LC Graphics GeForce RTX5070Ti 16GB」（16GB GDDR7）＋Noctua「NF-A12x25 ULN」×2 ＜サイコムオリジナル水冷仕様＞＋サイコムオリジナルビデオカードステイ
電源
ユニット		 SilverStone「SST-DA850R-GMA」（850W、80 PLUS GOLD） SilverStone「SST-DA1000R-GM」（1000W、Cybenetics Gold）
PCケース Fractal Design「Define 7 Black TG Dark Tint」（ATX、ミドルタワー）
OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
直販価格 45万4880円～ 50万4420円
G-Master Hydro X870A

Ryzen 7 9800X3Dの詳細を「CPU-Z」で確認。L3キャッシュが96MBと大きく、そのゲーミング性能は疑う余地がない

前へ 1 2 3 4 5 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります