OpenAI「GPT-5」アクセス集中でエラー発生

2025年08月08日 11時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

システムの稼働状況に関するページのスクリーンショット

「Elevated error rates in ChatGPT conversation with GPT-5」より

　OpenAIの「ChatGPT」で8月8日朝、新しいAIモデル「GPT-5」を利用した会話でエラー率が上昇。同日11時現在も継続している。

　エラー率の上昇は8時32分から発生。同社は緩和策を適用し、同日11時現在、回復に向けて状況を監視中だ。

　なお、具体的な復旧予定時期については、明かされていない。

