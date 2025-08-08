OpenAI「GPT-5」アクセス集中でエラー発生

OpenAIの「ChatGPT」で8月8日朝、新しいAIモデル「GPT-5」を利用した会話でエラー率が上昇。同日11時現在も継続している。

エラー率の上昇は8時32分から発生。同社は緩和策を適用し、同日11時現在、回復に向けて状況を監視中だ。

なお、具体的な復旧予定時期については、明かされていない。