今ならなんでもできる！ 高層ビルの屋上で夜景を見下ろしながらのエクササイズ、全能感がヤバい！！！

やった方がいいと分かっていても、なかなか習慣がつかないのが「運動」。だって毎日仕事で忙しいし、休みの日は遊びの予定もあるしゆっくりもしたいし…。

ならいっそ、仕事帰りに高層ビルの屋上でフィットネスしちゃうってのはどうでしょう? 大手町の夜景が望める開放的な空間(屋上)で、ヨガやピラティス、キックボクササイズなどができちゃいます。

夜景をバックに、自分の限界を超えていく──「今ならなんでもできる!」という無敵感が溢れ出す。高層ビルの屋上という非日常空間で、星と街灯に照らされながらのエクササイズは、ただのトレーニングじゃないんです!

会場は大手町のビルの上!

6月25日(水)から10月1日(水)まで、全10回のエクササイズプログラム「天空フィットネス 2025」が開催します。

①6月25日(水) ヨガ

②7月2日(水) ヨガ

③7月11日(金) ピラティス

④7月23日(水) DJ ヨガ×クラフトビール交流会 by SCHMATZ

⑤8月1日(金) ピラティス

⑥8月20日(水) ヨガ

⑦8月29日(金) キックボクササイズ

⑧9月10日(水) DJ ヨガ×クラフトビール交流会 by SCHMATZ

⑨9月19日(金) ヨガ

⑩10月1日(水) キックボクササイズ

※開催内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。

開催時間:各19:00~20:00

今年はヨガに加え、キックボクササイズやピラティスなど、初心者から経験者まで楽しめるプログラムを用意。開催場所は大手町プレイスの屋上へリポートということで、都心の夜景を見ながらの非日常的なエクササイズができます。

また今年度の特別企画として、ビアレストラン「SCHMATZ」とのコラボレーション回「DJ ヨガ×クラフトビール交流会 by SCHMATZ」を開催します。DJの音楽と共にヨガを楽しんだ後はクラフトビールで乾杯!

天空フィットネス 2025

開催時間:19:00~20:00

開催場所:大手町プレイス 屋上ヘリポート(強風/雨天中止)

参加人数:各回定員30名

参加費:¥1,000

(DJ ヨガ×クラフトビール交流会 by SCHMATZ 開催時間:19:00~21:00)