OpenAI最新モデル「o3-pro」なんと無料で使える　Genspark

AI検索サービスなどを手がけるGensparkは6月17日、同社のサービス上でOpenAIの「o3-pro」を無料提供すると発表した。

OpenAI o3-pro is now FREE to USE on Genspark for everyone! 🥳

Unlimited Use With Genspark Plus! 🔥#Genspark#OpenAI#o3propic.twitter.com/agI2TROHIq