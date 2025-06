OpenAI、推論モデル「o3」80％の大幅値下げ

OpenAIが6月10日、同社の推論モデル「o3」利用料金の大幅値下げを発表した。入力トークンあたり100万回分が2ドル、出力トークンが8ドルとなり、従来価格(入力10ドル、出力40ドル)から80%の値下げとなる。

グーグル「Gemini 2.5 Pro」や、Anthropic「Claude Opus 4」など、競合他社の高性能モデルとの価格競争に応じたもの。OpenAIのサム・アルトマンCEOは「皆さんがどうするか楽しみにしています」とコメントしている。

o3モデルは、コーディングや数学、科学、視覚的なタスクなど複雑な推論や分析が求められる分野で高い評価を得ており、既存のモデルよりも誤りが少なく、信頼性も向上している。値下げと同時に上位モデルの「o3 Pro」も発表しており、競合への対抗姿勢を鮮明にしている。

