「パウっと開港月間×横浜市」：パウ・パトロール限定ステッカープレゼント＆フォトスポット登場！

5月20日、横浜市でスタートする「パウっと開港月間×横浜市」キャンペーンの詳細が発表された。キャンペーンは5月24日から6月2日まで行われ、パウ・パトロールの限定デザインステッカーのプレゼントや、オリジナルフォトスポットが市内に登場する。

このキャンペーンでは、横浜市内の対象店舗162ヵ所において、指定の商品を購入またはサービスを利用すると、限定デザインのステッカーが手に入る。ステッカーはキャンペーンエリアによってデザインが異なり、全8種類が用意されている。さらに、MARK IS みなとみらいや横浜赤レンガ倉庫など、8ヵ所にパウ・パトロールのフォトスポットが設置されるという。

キャンペーン期間中、パウ・パトロールのステージショーも各地で開催される。例えば、5月25日に山下公園で開催される「ハマフェスY166」や、5月31日から6月2日までの「横浜開港祭」では、チェイスやマーシャルと一緒にクイズやダンスを楽しむことができる。こちらも要チェックだ。

また、パウ・パトロールが登場するイベントやステッカープレゼントの詳細を紹介するマップが配布されている。観光案内所やキャンペーン実施施設で手に入るので、訪れる前にぜひチェックしてみてほしい。横浜のまちを巡って、パウ・パトロールの世界を体験する絶好の機会となるだろう。



©2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.