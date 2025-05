ChatGPT「Deep Research」がPDF出力に対応 共有・保存が劇的にラク！

OpenAIは5月13日、ChatGPTの「Deep Research」を、整形されたPDF形式でエクスポートできるようになったと発表した。これにより、ユーザーは表や画像、リンク付きの引用、参考文献リストなどが含まれたレポートを、手軽にPDFファイルとして保存・共有できるようになる。

これまでOpenAIのDeep Researchは多くのユーザーに活用されてきたが、外部への共有やオフラインでの閲覧には一手間かかる場合があった。今回のアップデートにより、ユーザーはレポートの共有アイコンをクリックし、「Download as PDF」を選択するだけで、簡単にPDFファイルとしてダウンロードできるようになる。この機能は、新規に作成されたレポートだけでなく、過去に作成したレポートに対しても利用可能とのこと。

Rolled out now to all Plus, Team and Pro users with Enterprise and Edu coming soon.