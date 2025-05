福岡ソフトバンクホークスの「ピンクフルデー2025」にサンリオとコラボした限定グッズ発売！

福岡ソフトバンクホークスは5月16日から18日までの間、みずほPayPayドーム福岡にて「ピンクフルデー2025」を開催する。

ピンクフルデーでは、サンリオの人気キャラクターが福岡ソフトバンクホークスの選手と共演したグッズが多数登場する。中でも注目は、シナモロールと選手の2ショット絵柄のフェイスタオル(2,000円)やアクリルキーホルダー(1,000円)、ビーズクッション(3,900円)などで、これらは特定選手のデザインも選べるため、推しの選手グッズを集めるファンにはたまらない展開となっている。

また、マイメロディとシナモロールがそれぞれピンクリボンユニフォームを着た姿のぬいぐるみキーチェーン(各2,200円)やフェイスタオル(各1,900円)も販売される。コーラルアイボリーを基調に生まれ変わったユニフォームは、キャラクターたちにぴったりだ。

これらのグッズは、HAWKS公式オンラインストアおよびHAWKS STORE HOME(みずほPayPayドーム8ゲート外)で5月16日から販売開始予定となっている。また、シナモロールと選手のコラボグッズに関しては、5月9日からオンラインでの受注販売も開始される予定だ。

ピンクフルデー自体は、乳がんの早期発見を目指す「ピンクリボン運動」の一環としても位置付けられており、イベントの日は選手たちがピンクリボンユニフォームを着用して試合に臨む。球場はピンク一色に染まり、野球観戦と共にユニークなイベントを楽しめる盛りだくさんな内容になっている。



© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660904

Ⓒ SoftBank HAWKS