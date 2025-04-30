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ChatGPTに買い物機能　製品を検索・比較できるように

2025年04月30日 14時30分更新

文● @sumire_kon

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買い物機能の利用イメージ

買い物機能の利用イメージ

　OpenAIは4月29日、「ChatGPT」の検索機能に、商品を検索、比較できる「買い物機能」を追加したことを発表した。有料版（ChatGPT Plus／Pro）と無料版、どちらのユーザーも利用可能。ログアウト状態で使うこともできる。

　使い方はChatGPTにテキスト等で、欲しい物の条件を提示するだけ。例えば「iPhone 15 Proに対応したオススメのガラスフィルムを教えてください。ディスプレーを全面保護するタイプで、予算は1500円以内でお願いします」と指示すると、複数のネット通販を横断検索して、条件に合致する商品をピックアップしてくれる。

　検索結果には商品の画像や価格に加えて、簡単な特徴や販売サイトへのリンクも掲載。気に入った商品は、リンクから販売サイトへ移動して購入することも可能だ。

　また、ChatGPTに与える指示を工夫することで、各商品の比較表を出力させることもできる。

　本機能は順次展開を始めており、完了までは数日かかる見通しだ。

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