ChatGPTに買い物機能　製品を検索・比較できるように

OpenAIは4月29日、「ChatGPT」の検索機能に、商品を検索、比較できる「買い物機能」を追加したことを発表した。有料版(ChatGPT Plus/Pro)と無料版、どちらのユーザーも利用可能。ログアウト状態で使うこともできる。

Shopping



We’re experimenting with making shopping simpler and faster to find, compare, and buy products in ChatGPT.



✅ Improved product results

✅ Visual product details, pricing, and reviews

✅ Direct links to buy



Product results are chosen independently and are not ads.… pic.twitter.com/PkZwsTxJUj