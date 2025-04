“ジブリ風”で話題　ChatGPTの画像生成モデルをAPIで

OpenAIは4月23日、「ChatGPT」に搭載されている画像生成機能について、APIの提供開始を発表した。

APIは「gpt-image-1」という名称。アプリやサービスに同社の画像生成機能を組み込むことが可能で、トークンの種別ごとに異なる利用料金が設定されている。

また、同日時点でAdob​​eのクリエイティブツールや「Figma」「Wix」など、複数のサードパーティー製品に導入されており、それぞれのアプリやサービスから、gpt-image-1を活用した機能を利用できるという。

Adobe’s creative tools, including its Firefly and Express apps, will integrate gpt-image-1, giving creators the choice and flexibility to experiment with different aesthetic styles. pic.twitter.com/0ZsaeE5nSU