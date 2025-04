OpenAI、6年ぶりにオープンAIモデル提供へ　「GPT-2」以来

OpenAIが4月1日、6年ぶりにオープンなAIモデルを提供する計画を発表した。2019年にリリースされた「GPT-2」以来、初めての「オープンウェイトモデル」として登場する予定だ。具体的な性能やリリース時期については詳細を明らかにしていないが、「高度な推論能力」を備えているとされ、時期的には2025年夏までにリリースされる可能性が高い。

オープンウェイトモデルとは、開発者がモデルの訓練済みパラメーター(重み)にアクセスし、自身の目的に応じて利用・改良できる形式のモデルのこと。完全なオープンソースモデルとは異なり、基盤となるコードやデータは公開されない。

OpenAIのサム・アルトマンCEOはSNS(X)で、「長年検討してきたが、他の優先事項が先行していた。今こそ重要な時期だと感じている」と述べるとともに、今回の取り組みがAIコミュニティとの協力を強化し、透明性とアクセス性を向上させることを目指していると説明した。

この動きは、中国のDeepSeekなど競合他社がオープン戦略で成長している状況への対応とも言える。これまで閉鎖的なモデル提供を続けてきたOpenAIだが、アルトマン氏自身も「過去の戦略が正しいとは言えない」と認めており(2025年2月1日にRedditで実施した「Ask Me Anything」での発言)、新たな方向性を模索していることを示している。

TL;DR: we are excited to release a powerful new open-weight language model with reasoning in the coming months, and we want to talk to devs about how to make it maximally useful: https://t.co/XKB4XxjREV



we are excited to make this a very, very good model!



we are planning to…