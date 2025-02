OpenAIは2月7日、公式Xアカウントを通じて、推論型AI「OpenAI o3-mini」の推論プロセスをすべてのユーザーが確認できるようになったことを明らかにした。

Updated chain of thought in OpenAI o3-mini for free and paid users, and in o3-mini-high for paid users. pic.twitter.com/uF4XTBGpC5