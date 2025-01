一週空いたが、IEDM 2024の第5弾は、24-3の"Gate oxide module development for scaled GAA 2D FETs enabling SS<75mV/d and record Idmax>900μA/μm at Lg<50nm"である。インテルのプレビューでは下のスライドに相当する話だ。

ゲート長30nmのGAA NMOS/PMOSを

シリコンを利用せずに構築

論文の要旨は、ナノシート型FETにおけるシリコンの代替として、TMD(2次元遷移金属二カルコゲナイド)半導体の実現可能性を向上させることを目的とした、としている。

具体的にはゲート長30nmのGAA NMOS/PMOSを、シリコンを利用せずに構築するのが目的で、インテル独自のゲート酸化膜プロセス、それと改良型のゲートクリーニングの技法により、ゲート長50nm未満で厚さ1nm未満の単層MoS2チャネルを構築し、SS<75mV/decおよびIdmax>900μA/μmという記録的な値を達成した、としている。もっともいろいろ懸念事項もあるので、単純に喜んでいるわけでもないのだが、そのあたりは後ほど説明する。

発表の内容であるが、まずこの20年弱で急速にトランジスタが進化したというのはご存じのとおり。プレナー型と呼ばれる従来のトランジスタから、3次元構造のFinFETに移行し、間もなくナノシートを利用したGAAと呼ばれるトランジスタが出現しようとしている。

このプレナー→FinFET→GAAでどんどんゲート長を短縮できるようになったが、それでも限界というものはある。FinFETでは30nmあたりから急速に特性が悪化する。GAAではもう少し粘れるが、それでも20nmを切ったあたりからやはり悪化するというのがシミュレーションでの結果である。

これを打ち破るための方法はいろいろ模索されているわけだが、そのうちの1つがTMDと呼ばれるものである。連載806回でも紹介したが、フィンの厚みをどんどん減らそうとすると、他の特性が悪化する。これを打ち破るための材料の1つとして期待されているのがTMDであり、さまざまな研究がなされている。

TMDそのものは原子3つ分、厚みにしても1nm未満で構成できるから、薄膜化を目指すには最適な材料である。

特にこの研究の場合、ターゲットとなるのは将来のCFET向けである。

次がCFET、という話は連載803回や連載806回でも出てきた話なので繰り返さないが、これは業界的には妥当な流れと判断されているようだ。

ただし当然ながら課題も多い。そもそもウェハーサイズ、つまり直径300mmのリボンを欠陥なく構成できるようにしないといけないというのが最初の問題だし、積層する場合のコンタクト、つまり配線層をどう作り込むかというのも問題である。またCFETに関しては、まだ実験室レベルでの積層に成功したレベルの話であって、量産で流せるような製造手法そのものが確立できていない。

現在におけるTMDを利用したGAA FETの構築方法が下の画像である。

ALD(Atomic Layer Deposition:原子層堆積法)という技法を利用して、ゲートの周囲にHfO2の膜を積層している(水色の部分がHfO2の膜である)。このHfO2の膜を構築することで、SSsat(Subthreshold Slope saturation:しきい値以下スロープ飽和)とDIBL(Drain Induced Barrier Lowering:ドレイン誘障壁低下)という、トランジスタ特性を示す2つの値がどちらも改善されているとする。