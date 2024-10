ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月31日、PlayStation 5(PS5)用オープンワールド・アクションRPG『Horizon Zero Dawn Remastered』をPlayStation Store(PS Store)にてダウンロード版を、全国のPlayStation取扱店、各種ECサイトにてパッケージ版を発売した。価格は5480円だ。

本作はPC(Steam/Epic Games Store)でもダウンロード専売で配信。価格はPS5版と同じで、配信日は明日の11月1日となる。

PS5/PC(Steam/Epic Games Store)用の本作は、2017年にPlaystation 4(PS4)用ソフトウェアとして発売されたオープンワールド・アクションRPG『Horizon Zero Dawn』のリマスター作品。『Horizon Zero Dawn』ゲーム本編に加え、新たなる土地やスキル、武器、機械獣が登場する拡張コンテンツ『凍てついた大地』や各種ゲーム内アイテムなど、PS4用『Horizon Zero Dawn Complete Edition』に収録されたコンテンツも収録されている。

すでにPS4用『Horizon Zero Dawn』またはPS4用『Horizon Zero Dawn Complete Edition』を持っている人は、1000円でダウンロード版『Horizon Zero Dawn Remastered』にアップグレード可能だ。

『Horizon Zero Dawn Remastered』PlayStation Store製品ページ

>https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA13429_00-HORIZONREMASTER1

■『Horizon Zero Dawn Remastered』作品紹介

・作品概要

美麗に表現された、機械の獣が闊歩する遠い未来の世界で、若き狩人「アーロイ」とともに壮大な冒険に旅立とう! 数々のアワードを受賞したオープンワールド・アクションRPG『Horizon Zero Dawn』が、PS5の性能を活かし、アーロイが生き抜く世界や大自然を、さらに美麗なグラフィックとなったリマスター版で登場する。

・ストーリー

強大な機械獣が大地を闊歩し支配する遠い未来。人類は散り散りになりながらも、失われた文明の遺跡が残る大自然の中で、さまざまな部族に分かれ、独自の文化と伝統を築き上げていた。ノラ族の異端児として暮らす若き狩人「アーロイ」は、自身の出生の秘密と運命、そして世界の謎を解き明かし、迫る危機から人類を救うべく、弓と槍を携え旅に出る。

旅の中で、アーロイはさまざまな部族や活気のある集落、魅力的なキャラクターや仲間たちと出会っていく。だが、広大なオープンワールドは危険に満ちている。狂暴な機械獣たちが、原因不明の穢れに侵された大地を闊歩しているのだ。

アーロイはさまざまな武器を手に、戦術を駆使して強力な攻撃を繰り出し、恐ろしい機械獣や邪悪な敵対勢力に立ち向かわねばならない。

なお、PlayStation Blogでは本作の機能などをより詳しく紹介した記事を掲載している。PC版の特徴も書かれているので、あわせてチェックしよう。

■PlayStation Blog該当記事

https://blog.ja.playstation.com/2024/09/25/20240925-horizonr/

【ゲーム情報】

タイトル:Horizon Zero Dawn Remastered

ジャンル:オープンワールド・アクションRPG

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:

PS5版:発売中(2024年10月31日)

PC版:2024年11月1日

価格:5480円(パッケージ版/ダウンロード版)

※PC版はダウンロード版のみ。

CERO:D(17才以上対象)

PS4向けソフトウェア『Horizon Zero Dawn 』(パッケージ版/ダウンロード版)または、PS4向けソフトウェア『Horizon Zero Dawn Complete Edition』(パッケージ版/ダウンロード版)をご購入いただくと、PS5向けソフトウェア『Horizon Zero Dawn Remastered』(ダウンロード版)を1000円でご購入いただけます。(※1) PS4向けソフトウェア(パッケージ版)をお持ちの方は、PS5向けソフトウェア(ダウンロード版)をダウンロードしたりプレイしたりするには、その都度ディスクをPS5本体に挿入する必要があります。PS4向けソフトウェア(パッケージ版)をお持ちの方でも、ディスクを使用しないPS5デジタル・エディションを購入された場合はPS5向けソフトウェア(ダウンロード版)を1000円でご購入いただくことはできません。本ソフトウェアのPS5アップグレードにはPSNのアカウントが必要です。

※2024年10月3日からPlayStation StoreにおいてPS5向けソフトウェア『Horizon Zero Dawn Remastered』(ダウンロード版)へのアップグレードをご購入いただけますが、アップグレード後のゲームをプレイいただけるのは、PS5向けソフトウェア『Horizon Zero Dawn Remastered』(ダウンロード版)の発売日からになります。

※1 PlayStation Plus経由でのご利用はアップグレードの対象外となります。

PC向けソフトウェア『Horizon Zero Dawn Complete Edition』(ダウンロード版)をご購入いただくと、PC向けソフトウェア『Horizon Zero Dawn Remastered』(ダウンロード版)を有償でご購入いただけます。

※2024年10月4日からSteamまたはEpic Game StoreにおいてPC向けソフトウェア『Horizon Zero Dawn Remastered』(ダウンロード版)へのアップグレードをご購入いただけますが、アップグレード後のゲームをプレイいただけるのは、PC向けソフトウェア『Horizon Zero Dawn Remastered』(ダウンロード版)の発売日からになります。

©2024 Sony Interactive Entertainment Europe. Published by Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Guerrilla.

※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※「PS」、「PlayStation」、「プレイステーション」「PS5」および「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※その他記載されている名称は各社の登録商標または商標です。