アップル「iPad mini 8」有機ELディスプレー搭載か

アップルが開発中の次期iPad mini(第8世代)は、有機ELディスプレーを採用するという。ディスプレー業界アナリストのRoss Young氏が自身のXで10月24日に伝えた。

同氏は「私はiPad mini Proが欲しい」との意見に続くリプライで、「次期iPad miniは有機ELを搭載する」とリークしている。

アップルは段階的に有機ELへと移行しているため実現の可能性はかなり高そうだが、第7世代が出たばかりということもあり、iPad miniのアップデートはかなり先になりそうだ。

Next iPad Mini will have an OLED…