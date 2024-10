セガは10月29日、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で最大80%オフで販売する「Halloween Sale」を開催中だと発表。セール期間は、2024年11月4日まで。

今回のセールでは、アトラスの『真・女神転生V Vengeance』や『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』がお買い得価格でラインアップ。ほかにも、『ソニックスーパースターズ』や『ぷよぷよ™テトリス®2』『初音ミク Project DIVA MEGA39’s+』といったさまざまな人気タイトルを特別価格で販売している。

なお、『真・女神転生V Vengeance』のセールは2024年11月1日から11月7日までなど、一部のタイトルは期間が異なるので注意しよう。そのほかのセール対象タイトルは、下記の特設ページを確認してほしい。

▼「Halloween Sale」特設ページ

https://store.steampowered.com/publisher/Sega/sale/SEGAHalloweenSale2024

©ATLUS. ©SEGA.

©SEGA

Tetris ® & © 1985~2024 and Tetris trade dress are owned by Tetris Holding.

© SEGA / © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net