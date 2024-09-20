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『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』など人気タイトルがお買い得！

最大65％オフ！インティ・クリエイツが「TGSセール」を開催

2024年09月20日 14時55分更新

文● ミヤザキ／ASCII

最大65％オフ！インティ・クリエイツが「TGSセール」を開催

　インティ・クリエイツは9月20日、2024年9月26日～29日の4日間、幕張メッセにて開催する「TOKYO GAME SHOW 2024」への出展を記念して、ニンテンドーeショップ／PlayStation Store／Steamストアで、「インティ・クリエイツTGS2024セール」を開催（一部開催中）。開催期間は、ストアごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。

　今回のセールでは、同社のほぼすべてのタイトルを対象に、最大65％オフ（VR作品除く）となっている。この機会に“最近気になっていたインティ・クリエイツのタイトル”をプレイしてみてはいかがだろうか。

■セール期間

ニンテンドーeショップ：2024年9月20日～10月9日23時59分
Steamストア：2024年9月21日～9月29日午前1時59分
PlayStation Store：2024年9月25日～10月9日23時59分

■各ストアリンク

●ニンテンドーeショップ：
https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84
●Steamストア：
https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES
●PlayStation Store：
https://store.playstation.com/ja-jp/search/inti%20creates/1

■対象タイトル

50％オフ　蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック……Switch／PS4
60％オフ　蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト……PC（Steam）
60％オフ　蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）……PC（Steam）
50％オフ　蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
50％オフ　ブラスターマスター ゼロ……Switch、PS4／PC（Steam）
50％オフ　ブラスターマスター ゼロ 2……Switch、PS4／PC（Steam）
50％オフ　ブラスターマスター ゼロ 3……Switch、PS4／PC（Steam）
50％オフ　Bloodstained: Curse of the Moon……Switch／PS4／PC（Steam）
60％オフ　Bloodstained: Curse of the Moon 2……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ　ドラゴン・マークト・フォー・デス……Switch／PS4／PC（Steam）
65％オフ　マイティガンヴォルト （ぎゃるガンヴォルト）……PS4／PC（Steam）
65％オフ　マイティガンヴォルト バースト （ぎゃるガンヴォルト バースト）……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ　白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ　白き鋼鉄のX（イクス） 2……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
75％オフ　ぎゃる☆がん VR……PC（Steam）
60％オフ　ぎゃる☆がん 2……Switch／PS4
65％オフ　ぎゃる☆がん りたーんず……Switch
65％オフ　ぎゃる☆がん だぶるぴーす （ばいりんぎゃる）……Switch／PS4
45％オフ　グリム・ガーディアンズ　デーモンパージ……Switch／PC（Steam）
35％オフ　幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-……Switch／PC（Steam）
30％オフ　GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）……Switch／PC（Steam）
30％オフ　ロロパズミクス……Switch／PC（Steam）
30％オフ　九魂の久遠……Switch

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