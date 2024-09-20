インティ・クリエイツは9月20日、2024年9月26日～29日の4日間、幕張メッセにて開催する「TOKYO GAME SHOW 2024」への出展を記念して、ニンテンドーeショップ／PlayStation Store／Steamストアで、「インティ・クリエイツTGS2024セール」を開催（一部開催中）。開催期間は、ストアごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。
今回のセールでは、同社のほぼすべてのタイトルを対象に、最大65％オフ（VR作品除く）となっている。この機会に“最近気になっていたインティ・クリエイツのタイトル”をプレイしてみてはいかがだろうか。
■セール期間
ニンテンドーeショップ：2024年9月20日～10月9日23時59分
Steamストア：2024年9月21日～9月29日午前1時59分
PlayStation Store：2024年9月25日～10月9日23時59分
■各ストアリンク
●ニンテンドーeショップ：
https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84
●Steamストア：
https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES
●PlayStation Store：
https://store.playstation.com/ja-jp/search/inti%20creates/1
■対象タイトル
50％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック……Switch／PS4
60％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト……PC（Steam）
60％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）……PC（Steam）
50％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
50％オフ ブラスターマスター ゼロ……Switch、PS4／PC（Steam）
50％オフ ブラスターマスター ゼロ 2……Switch、PS4／PC（Steam）
50％オフ ブラスターマスター ゼロ 3……Switch、PS4／PC（Steam）
50％オフ Bloodstained: Curse of the Moon……Switch／PS4／PC（Steam）
60％オフ Bloodstained: Curse of the Moon 2……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ ドラゴン・マークト・フォー・デス……Switch／PS4／PC（Steam）
65％オフ マイティガンヴォルト （ぎゃるガンヴォルト）……PS4／PC（Steam）
65％オフ マイティガンヴォルト バースト （ぎゃるガンヴォルト バースト）……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ 白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ 白き鋼鉄のX（イクス） 2……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
75％オフ ぎゃる☆がん VR……PC（Steam）
60％オフ ぎゃる☆がん 2……Switch／PS4
65％オフ ぎゃる☆がん りたーんず……Switch
65％オフ ぎゃる☆がん だぶるぴーす （ばいりんぎゃる）……Switch／PS4
45％オフ グリム・ガーディアンズ デーモンパージ……Switch／PC（Steam）
35％オフ 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-……Switch／PC（Steam）
30％オフ GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）……Switch／PC（Steam）
30％オフ ロロパズミクス……Switch／PC（Steam）
30％オフ 九魂の久遠……Switch
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