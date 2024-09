インティ・クリエイツは9月20日、2024年9月26日~29日の4日間、幕張メッセにて開催する「TOKYO GAME SHOW 2024」への出展を記念して、ニンテンドーeショップ/PlayStation Store/Steamストアで、「インティ・クリエイツTGS2024セール」を開催(一部開催中)。開催期間は、ストアごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。

今回のセールでは、同社のほぼすべてのタイトルを対象に、最大65%オフ(VR作品除く)となっている。この機会に“最近気になっていたインティ・クリエイツのタイトル”をプレイしてみてはいかがだろうか。

■セール期間

ニンテンドーeショップ:2024年9月20日~10月9日23時59分

Steamストア:2024年9月21日~9月29日午前1時59分

PlayStation Store:2024年9月25日~10月9日23時59分

■各ストアリンク

●ニンテンドーeショップ:

https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84

●Steamストア:

https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES

●PlayStation Store:

https://store.playstation.com/ja-jp/search/inti%20creates/1

■対象タイトル