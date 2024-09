スクウェア・エニックスは9月12日、ニンテンドーeショップ/PlayStation Storeにて、ダウンロード版タイトルのセールとなる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~September 2024 Part2~」を開催。セール期間は、2024年9月25日まで ※ 。

※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。

以下では、本セール対象タイトルの一部をピックアップして紹介。これ以外にも人気タイトルがそろっているので、下記のリンク、またはニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/September2024/

*ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。

*セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルピックアップ

『ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版』

Nintendo Switch

35%オフ!

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『聖剣伝説 COLLECTION』

Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -』

PlayStation 4

60%オフ!

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』

Nintendo Switch

60%オフ!

©Disney. Developed by SQUARE ENIX

Character from Square Enix games: ©SQUARE ENIX

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.

『ヴァルキリープロファイル −レナス−』

PlayStation 5/PlayStation 4

50%オフ!

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G

『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

50%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FORSPOKEN Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

70%オフ!

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説2 SECRET of MANA』

PlayStation 4

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY VII』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VIII Remastered』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY IX』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© 2000, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION:© 2000 YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION』

PlayStation 4

60%オフ!

© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

『いただきストリート ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY』

PlayStation 4

60%オフ!

© 2017 ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX

CHARACTER ILLUSTRATION: SHIRO AMANO

『バリアスデイライフ』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩まれでいる人は、こちらも参考にしてみよう。

https://www.jp.square-enix.com/column/