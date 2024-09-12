『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』や『聖剣伝説 COLLECTION』など注目作がいっぱい！
ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催
スクウェア・エニックスは9月12日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeにて、ダウンロード版タイトルのセールとなる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～September 2024 Part2～」を開催。セール期間は、2024年9月25日まで※。
※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。
以下では、本セール対象タイトルの一部をピックアップして紹介。これ以外にも人気タイトルがそろっているので、下記のリンク、またはニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。
▽対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/September2024/
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セールタイトルピックアップ
『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版』
Nintendo Switch
35％オフ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
『聖剣伝説 COLLECTION』
Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -』
PlayStation 4
60％オフ！
『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』
Nintendo Switch
60％オフ！
©Disney. Developed by SQUARE ENIX
Character from Square Enix games: ©SQUARE ENIX
『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
30％オフ！
© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.
『ヴァルキリープロファイル −レナス−』
PlayStation 5／PlayStation 4
50％オフ！
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G
『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5
50％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FORSPOKEN Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5
70％オフ！
© SQUARE ENIX
『聖剣伝説2 SECRET of MANA』
PlayStation 4
60％オフ！
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY VII』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY VIII Remastered』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY IX』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© 2000, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION:© 2000 YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION』
PlayStation 4
60％オフ！
© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
『いただきストリート ドラゴンクエスト＆ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY』
PlayStation 4
60％オフ！
© 2017 ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX
CHARACTER ILLUSTRATION: SHIRO AMANO
『バリアスデイライフ』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩まれでいる人は、こちらも参考にしてみよう。
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