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『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』や『聖剣伝説 COLLECTION』など注目作がいっぱい！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

2024年09月12日 20時45分更新

文● ミヤザキ／ASCII

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

　スクウェア・エニックスは9月12日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeにて、ダウンロード版タイトルのセールとなる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～September 2024 Part2～」を開催。セール期間は、2024年9月25日まで

※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。

　以下では、本セール対象タイトルの一部をピックアップして紹介。これ以外にも人気タイトルがそろっているので、下記のリンク、またはニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/September2024/

＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルピックアップ

『ドラゴンクエストモンスターズ３　魔族の王子とエルフの旅　マスターズ版』

Nintendo Switch
35％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『聖剣伝説 COLLECTION』

Nintendo Switch
60％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

© SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -』

PlayStation 4
60％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』

Nintendo Switch
60％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

©Disney. Developed by SQUARE ENIX
Character from Square Enix games: ©SQUARE ENIX

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
30％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.

『ヴァルキリープロファイル −レナス−』

PlayStation 5／PlayStation 4
50％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G

『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』

PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5
50％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FORSPOKEN Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5
70％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説2 SECRET of MANA』

PlayStation 4
60％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY VII』

PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VIII Remastered』

PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY IX』

PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

© 2000, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION:© 2000 YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』

PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION』

PlayStation 4
60％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

『いただきストリート ドラゴンクエスト＆ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY』

PlayStation 4
60％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

© 2017 ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX
CHARACTER ILLUSTRATION: SHIRO AMANO

『バリアスデイライフ』

PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！

ラインアップ更新！「スクエニ アルティメットセール ～September 2024～」の第2弾が開催

© SQUARE ENIX

　スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩まれでいる人は、こちらも参考にしてみよう。

https://www.jp.square-enix.com/column/

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