アップル新型「AirPods Max」今夜発表か

アップルが9月9日(日本時間9月10日午前2時)に開催するスペシャルイベントで、新型AirPods Max(第2世代)が発表される可能性が高い。米メディアBloombergのMark Gurman記者が自身のXで9月9日に伝えた。

同氏によると、新型AirPods Maxはノイズキャンセリング機能が向上し、アダプティブオーディオとUSB-Cポートを搭載しているという。

また、これとあわせて低価格版の新型AirPods(第4世代)も発売されるとのことだ。

