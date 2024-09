アップル「iPhone 17 Pro Max」12GBメモリー搭載か　AI機能強化で

アップルが2025年に発売するiPhone 17シリーズのうち、iPhone 17 Pro Maxモデルのみ12GBのメモリー(RAM)を搭載するという。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が8月29日にXで予測を出した。

同氏によると、iPhone 17 Slim、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone SE(第4世代)はすべてRAMが8GBだが、iPhone 17 Pro Maxのみ12GBになるという。

これによりオンデバイスのAI機能が強化されるため、AI好きのユーザーに対して大きなセールスポイントになるとみられている。

また、iPhone 17 Pro Maxのみベイパーチャンバー(VC)技術とグラファイトシートを組み合わせたアップグレードされた冷却システムを搭載しているという。

来年はPro Maxモデルの人気が高まるかもしれない。

Among the 2025 new iPhone models, only the iPhone 17 Pro Max will feature the following specifications:



1. 12GB DRAM (while the ultra-thin iPhone, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and SE4 will all have 8GB). Enhanced on-device AI capabilities will likely be a major selling point for…