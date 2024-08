画像生成AIのMidjourney、ハードウェア参入表明

画像生成AIを手がけるMidjourneyは8月29日、Xを通じて、ハードウェア事業に正式参入することを発表した。同社はあわせて、米国サンフランシスコで働く人材を募集している。

We're officially getting into hardware. If you're interested in joining the new team in San Francisco please email us at hardware@midjourney.com