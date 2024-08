ユービーアイソフトは8月23日、「アサシン クリード」シリーズ最新作『アサシン クリード シャドウズ』PlayStation 5(PS5)パッケージ版の店舗別購入特典を公開した。本作の発売日は2024年11月15日予定、PS5パッケージ版の価格は9790円となる。

本作はPS5以外にも、Xbox Series X|S/PC[Epic Games Store/Ubisoft Store/Mac(Mac App Store)]/iPadで発売(いずれもダウンロード版)。価格は下記のゲーム情報を確認してほしい。

対象店舗/限定特典内容

対象のタイトルのタイトルは『アサシン クリード シャドウズ スタンダードエディション』と『アサシン クリード シャドウズ ゴールドエディション』となる。

なお、下記のURLは、上段のURLがスタンダードエディション、下段のURLがゴールドエディションのものとなる。

【Amazon.co.jp】

・「奈緒江 赫龍 キャラクターパック」プロダクトコード

https://amzn.asia/d/6fHlVlY

https://amzn.asia/d/75DMTUC

【エディオン】

・オリジナル 扇子

https://edion.com/detail.html?p_cd=00078663794

https://edion.com/detail.html?p_cd=00078663787

【ゲオ】

・「弥助 赫龍 キャラクターパック」プロダクトコード

https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g516013901/

https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g516014001/

【Joshin】

・オリジナル スマホリング

https://joshinweb.jp/game/56663/4949244013437.html

https://joshinweb.jp/game/56663/4949244013444.html

【Game TSUTAYA】

・オリジナル 手ぬぐい

https://shop.tsutaya.co.jp/game/product/4949244013437/

https://shop.tsutaya.co.jp/game/product/4949244013444/

【テイツー(ふるいちOnline)】

・オリジナル クリアファイル

https://www.furu1.online/product/detail/10328738

https://www.furu1.online/product/detail/10328739

【ビックカメラ】

・オリジナル 箸

https://www.biccamera.com/bc/item/12959331/

https://www.biccamera.com/bc/item/12959332/

【ソフマップ】

・オリジナル 箸

https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=100946568

https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=100946569

【コジマ】

・オリジナル 箸

https://www.kojima.net/ec/prod_detail.html?prod=4949244013437

https://www.kojima.net/ec/prod_detail.html?prod=4949244013444

【ヨドバシカメラ】

・オリジナル スチールブック

https://www.yodobashi.com/product/100000001008495633/

https://www.yodobashi.com/product/100000001008495632/

楽天ブックス

・オリジナル タンブラー

https://books.rakuten.co.jp/rb/17970149/

https://books.rakuten.co.jp/rb/17970150/

※各特典は数量限定で、なくなり次第終了となります。お早めにご予約ください。

※特典画像はイメージです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

※プロダクトコードで入手するコードコンテンツは、1回のみ利用可能です。

【ゲーム情報】

タイトル:アサシン クリード シャドウズ

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:

PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC[Epic Games Store/Ubisoft Store/Mac(Mac App Store)]/iPad

※サブスクリプションサービスのUbisoft+に対応。

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

発売日:2024年11月15日予定

※ゴールドエディション/アルティメットエディション/コレクターズエディションはアーリーアクセスで3日前から発売またはプレイ可能。

価格:

PS5/PC/Macスタンダードエディション:9790円(パッケージ版/ダウンロード版)

XSX|Sスタンダードエディション:9800円(ダウンロード版)

ゴールドエディション:1万5400円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PCアルティメットエディション:1万8150円(ダウンロード版)

XSX|Sアルティメットエディション:1万8100円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:3万4980円(パッケージ版)

※Mac版はスタンダードエディションのみ。

※コレクターズエディションはPS5版のみ。

CERO:審査予定

※デジタルコンテンツの有効化にはインターネット接続とUbisoftアカウントが必要です。システム要件、製品の詳細、制限を購入前にご確認ください。

※特典のダウンロードには、インターネット接続が必要です。1度のみ使用可能で、有効期限がございます。

※コレクターズエディションのデジタルコンテンツを入手いただくには、プレイステーションネットワークに接続できる環境が必要となります。

※提供内容は変更になる場合があります。コンテンツはUbisoftの独自の判断により、別の形で販売または配布される可能性があります。

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.