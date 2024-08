人気の画像生成AI「Midjourney」無料お試し再開　新鋭「FLUX.1」を意識か

画像生成AIサービスの「Midjourney」は8月22日、サブスクリプションプランの無料トライアルを再開したことをSNS(X)で明かした。無料トライアル期間を設けるのはMidjourney v5.1を公開した2023年5月以来。

The Midjourney web experience is now open to everyone. We're also temporarily turning on free trials to let you check it out. Have fun! pic.twitter.com/rcmP0UD8PV