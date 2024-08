「NO 生成AI」クリエイティブツールのProcreateが立場表明

iPad専用のデジタルイラスト・ペイントアプリケーション「Procreate」を提供するSavage Interactiveは8月19日(日本時間)、同社のツールに生成AIを導入することはないと宣言した。

We’re never going there. Creativity is made, not generated.

You can read more at https://t.co/9Fgh460KVu ✨ #procreate#noaiartpic.twitter.com/AnLVPgWzl3