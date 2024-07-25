ASRock「B650M PG Riptide WiFi White」
Ryzen 9000シリーズも使える白いAMD B650搭載マザーがASRockから登場
ASRockから、AMD B650チップセットを採用するMicro ATX対応マザーボード「B650M PG Riptide WiFi White」が発売された。価格は2万9800円。秋葉原ではパソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原パーツ館、ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
ゲーマー向けマザーボード「Riptide」シリーズの白色モデル。主なスペックは電源回路が50A Dr.MOSによる12+2+1フェーズを採用。拡張スロットがPCI Express(4.0) x16×1、PCI Express(4.0) x4×2(x16形状)、PCI Express(3.0) x1×2。メモリーは、DDR5 DIMM×4(DDR5-7200+(OC)、最大256GB)。
オンボードインターフェースとして、2.5ギガビットLAN(Realtek)、Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3、サウンド(Realtek ALC897 8CH HD Audio)、M.2×2、SATA3.0×4、USB 3.2 Gen2×2、USB 3.1 Gen1×7、UUSB 2.0×8などを装備。グラフィックス出力機能としてDisplayPort 1.4とHDMI 2.1を備える。