ピクセルは7月4日、2Dアニメと3Dモデルが共存しながらも、クラシックな疑似3Dに近い表現など、新感覚のシューティングゲーム『アンシェリアントリガー』を、2024年12月12日に発売すると発表した。

対応プラットフォームはNintendo Switchで、価格はパッケージ通常版が4950円、パッケージ限定特装版が8800円、ダウンロード版が4400円となる。本日より予約も開始している。

本作の開発スタッフとして、キャラクターデザイン・イラストを木村明広氏(代表作・エメラルドドラゴンほか)が、音楽を海田明里氏(代表作・ヴァンパイアハンターほか)がそれぞれ担当。エンディングテーマ「HERE WITH ME」は歌手の森川美穂さんが歌唱する。

・公式サイト

https://www.pixel-co.com/at/

予約開始PV

●ゲーム詳細

本作は、敵を撃ち落としながら画面の奥へと走り抜ける3Dシューティング。最後に待つボスを倒すとステージクリアとなる。

ストーリーモード、アーケードモードともに全24ステージで構成。また、アーケードモードには独自のボスが用意されている。

主人公のミアは2段ジャンプと二丁拳銃、シェリルは大型キャノンを抱え、浮遊能力を持つ。2人は操作方法も違うため、同じ敵やステージが相手だとしても、異なるゲーム性を楽しめる。

また、サポートロボのO-P2や、後方からの援護射撃、フォースフィールドなどにより、戦闘を有利に運ぶことが可能だ。

多数ロックオンによるホーミングレーザーや敵集団を倒した時の加点など、疾走感とともに爽快感を体感できるゲームとなっている。

メインとなるストーリーモードを始め、ゲームを有利に進めるためのカスタマイズが出来るイームズの事務所やトレーニングモード、シンプルにゲームを楽しむアーケードモードなど、多彩なゲームモードを実装している。

ミアとシェリルの叔父であり、上司でもあるイームズの事務所では、サポート武器のレベルアップや新規ミッションのオーダーが可能。さらに登場人物や世界観などを閲覧できる各データベースなど、この世界をより詳しく、より深く楽しむための要素が満載だ。

本作のキャラクターデザイン・イラストは木村明広氏。木村氏といえば、当時のゲームの流れを変えたと言っても過言ではない、ドラマチックなビジュアルシーンを思い出す方も多いのではないだろうか? 本作でも、木村氏の美麗イラストによるビジュアルシーンが多数展開する。

開発スタッフにはアニメーターやアニメ背景画家を起用。2Dアニメーションやイラストをセルルック3Dモデルなどと融合し、処理は3Dで行われながらも、往年の疑似3Dシューティングを踏襲したゲーム性は、新鮮な感覚で楽しめるだろう。

20体を越える、個性豊かなボスとの対決も見逃せない。

トレーニングモードでは、シンプルな実戦で繰り返し練習ができるとともに、サポート武器のカスタムに必要なエージェントスコアを稼げる。

また通常モードとは異なり、ランゲームのような繰り返しプレイを前提としたステージ設計になっているので、カジュアルに遊べる。

●ストーリー

惑星ガラドシークの大都市ワティ。その片隅で事業を営むイームズ探偵事務所。浮気調査や行方不明のペット探しなど、小さな案件が多く経営が傾く中、匿名の依頼主から緑の惑星サリウス調査の依頼が舞い込む。

サリウスは惑星産業大臣ワズリアの管轄であることや、依頼主が匿名であることなど不穏な気配を感じながらも、ミアとシェリルはサリウスへと飛び立つ。それは2人が大きな陰謀へと足を踏み入れる引き金だった。

●製作スタッフ

■エンディングテーマ「HERE WITH ME」

森川 美穂さん

■キャラクターデザイン・イラスト

木村 明広氏

<代表作>

『エメラルドドラゴン』

『アルナムの牙 獣族十二神徒伝説』

『エレメンタルドラグーン -2つの光-』

■音楽

海田 明里氏

<代表作>

『ヴァンパイアハンター』

『バイオハザード』

『ブレス オブ ファイアIII』

■効果音

佐宗 綾子氏

<代表作>

『ローリングサンダー2』

「リッジレーサー」シリーズ

「beatmaniaIIDX」シリーズ

●製品概要

通常版:4950円

・公式ウェブショップ(通常版)

https://pixel.official.ec/items/88036955

限定特装版:8800円

・公式ウェブショップ(限定特装版)

https://pixel.official.ec/items/88037015

■限定特装版セット内容

・パッケージ版ゲームソフト

ゲームソフト本体。

・アンシェリアントリガーアートワークス

木村明広氏のイラストや背景イラスト、設定資料など、アンシェリアントリガーの世界観を楽しめるアートブック。

・豪華特装ボックス

豪華なボックスに同梱してお届け。

・オリジナルピンバッジ

ミアとシェリルの衣装のエンブレムをモチーフにした、2つセットのピンバッジ。

・オリジナル3Dメガネ

ゲーム内などで使用できる3Dメガネ。今後の対応アイテムにも注目。

・イームズの認定証

イームズの職業を証明する認定証。ゲーム内とリンクした仕掛けも……?

※ゲームソフト以外の単独販売はありません。

【ゲーム情報】

タイトル:アンシェリアントリガー

ジャンル:疑似3D2DSTG風3Dシューティング

開発・販売:ピクセル

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2024年12月12日

価格:

通常版:4950円(パッケージ)/4400円(ダウンロード)

限定特装版:8800円(パッケージ)

プレイ人数:1人

CERO:審査予定