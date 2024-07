【無料ゲーム】アマゾン「Prime Gaming」2024年7月の特典はこれだ

米アマゾンは6月28日(現地時間)、「Prime Gaming」でプレーできる7月の無料ゲーム作品を発表した。作品タイトルと提供開始日(現地時間)は以下の通り。

プライムデー関連無料ゲーム(7月16日まで配信)

●配信中

・Deceive Inc.(Epic Games Store)……緊張感溢れるマルチプレイヤーのスパイゲームで、世界最高のスパイとして潜入捜査を体験しよう。

・Tearstone: Thieves of the Heart(Legacy Games Code)……行方不明になったTearstoneの心臓を探す、挑戦的かつ魅力的なパズルアドベンチャーゲーム。

・The Invisible Hand(Amazon Games App)……株式の仲買人として富と成功を追求する金融系ゲーム作品。プレーしたその日から、お金持ち気分を味わおう。

・Call of Juarez(GOG Code)……西部劇がテーマのFPSゲーム。2人の敵対キャラクターのビリーとレイを交互にプレーして、壮大な冒険を楽しもう。

・Forager(GOG Code)……探索、農業、クラフト、収集、リソースの管理を楽しめる2Dオープンワールドクラフトゲーム。

・Card Shark(Epic Games Store)……陰謀と楽しい策略に満ちた世界で、トランプとイカサマを武器に頂点を目指すアドベンチャー作品。

・Heaven Dust 2(Amazon Games App)……探索、アクション、パズル攻略を通して、ゾンビに囲まれた状況からの生還を目指す古典的サバイバルホラーゲーム。肝試しのつもりでプレーすれば、猛暑も乗り切れるかも。

・Soulstice(Epic Games Store)……2人の姉妹の力を操り、テンポの速いアクション、凶暴な敵やボス戦をクリアしていくダークファンタジー作品。多彩な戦闘システムをマスターして、謎に満ちた世界を探索しよう。

●7月3日

・Wall World(Amazon Games App)……巨大ロボ「スパイダー」を駆り、神秘的な世界を探索しながら、資源採掘やモンスターとの戦いを楽しめる作品。

・Hitman: Absolution(GOG Code)……人気シューティングゲームシリーズの第5作目。 仲間に裏切られ、警察に追われるエージェント47が、腐敗と歪みに満ちた世界で贖罪を追い求める。

・Call of Juarez: Bound in Blood(GOG Code)……舞台は19世紀のアメリカ西部。家族を救うため「ファレスの黄金」の前に立ちはだかる者をすべて討ち果たした兄弟を待ち受けるものとは!?

●7月11日

・Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge(Epic Games Store)……人気アメコミ作品ニンジャ・タートルズの格闘ゲーム。ステージを縦横無尽に動き回るレオナルド、ミケランジェロ、ドナテロ、ラファエロの活躍を見逃すな!

・STAR WARS: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords(Amazon Games App)……舞台は前作から5年後の世界。シスは旧共和国の崩壊を目論んでいた。ジェダイのライトサイドとして戦うか、ダークサイドに屈するか、主人公の運命はプレイヤー次第だ。

・Alex Kidd in Miracle World DX(Epic Games Store)……セガが1986年に発売した「アレックスキッドのミラクルワールド」のリメイク版。新しくなったグラフィックや新機能を駆使して、かつてのセガの看板キャラと冒険を楽しもう。

・Samurai Bringer(Amazon Games App)……プレーの度にレベルが変化するローグライクアクションゲーム。プレーヤーは荒神スサノヲとなって技術を磨き、かつてスサノヲの力を奪った八岐大蛇とのリベンジマッチに挑む。

7月18日以降配信の無料ゲーム

●7月18日

・Youtubers Life 2(Amazon Games App)……インフルエンサー志望者の日常生活をマネジメントするシミュレーション作品。人々との信頼関係を大切にしながら、トレンドに沿ったバズるコンテンツを作ったり、お金を稼ぐタスクをこなしながらトップインフルエンサーを目指そう。

・Maneater(Epic Games Store)……みんな大好き海の狩人サメとなり、さまざまな獲物を襲いながら生態系の頂点を目指すオープンワールドゲーム。現実を超えた巨大なサメへと進化し、漁師との因縁の対決を制することができるか!?

・Baldur’s Gate: Enhanced Edition(Amazon Games App)……古典的ゲーム作品「Baldur's Gate」と拡張パック「Tales of the Sword Coast」に、新たなパーティーメンバーやコンテンツを追加したバージョン。

●7月25日

・Cat Quest II(GOG Code)……猫や犬となって彼らの王国を探索。好奇心旺盛なモンスターや魔法で溢れる世界で、これまでにない冒険を楽しもう。

・Midnight Fight Express(GOG Code)……成功不可能とされるミッションに臨み、夜の町で戦う格闘ゲーム。ぶっ飛ぶような激しいアクションや強力な武器を使いこなし、悪者を追い詰めろ!

・Masterplan Tycoon(Amazon Games App)……製品の生産や物流管理を楽しめるシミュレーションゲーム。複雑に連なったサプライチェーンを管理して、スムーズな物流網を構築しよう。

Amazon Primeの会員は、Prime Gamingのサイトから上記作品を無料でプレーできる。

※上記の情報はすべてAmazon Prime Gaming英語版のリリースをもとにしたものです