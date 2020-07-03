ASRock「H610M-HDV/M.2 R2.0」

第14/13/12世代Coreプロセッサー対応の安価なH610チップ搭載マザーが入荷

文●山県　編集●北村／ASCII

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　ASRockからLGA 1700に対応するインテルH610チップセット採用のマザーボード「H610M-HDV/M.2 R2.0」が発売された。価格は1万1980円。秋葉原では、パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原パーツ館で販売中だ。

第14/13/12世代Coreプロセッサー対応の安価なH610チップ搭載マザーが入荷
第14/13/12世代Coreプロセッサー対応の安価なH610チップ搭載マザーが入荷

LGA 1700に対応するインテルH610チップセット採用のマザーボード「H610M-HDV/M.2 R2.0」

　7フェーズのデジタルPWM電源回路を採用するインテルH610チップ採用のMicro ATXマザーボード。対応CPUは第14/13/12と幅広く使える安価でシンプルな製品だ。

第14/13/12世代Coreプロセッサー対応の安価なH610チップ搭載マザーが入荷

対応CPUは第14/13/12と幅広く使えるシンプルなMicro ATXマザーボード

　主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(4.0) x16×1、PCI Express(3.0) x1×1。メモリーは、DDR4 DIMM×2(DDR4-3200、最大64GB)。オンボードインターフェースとして、ギガビットLAN(Realtek)、サウンド(Realtek 8CH HD Audio)、M.2×1、SATA3.0×4、USB 3.0×4、USB 2.0×6などを装備。グラフィックス出力機能としてHDMI 2.1、DisplayPort 1.4、D-Subを備える。

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