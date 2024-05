夏季限定「マンゴーブレッド」＆「トマトチェダーチーズパン」

ホテルニューグランドは6月1日~8月31日の期間、ホテル直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND」にて、ベーカリー工房の夏季限定商品「マンゴーブレッド」と「トマトチェダーチーズパン」を販売する。

マンゴーブレッドは、しっとり柔らかなもちふわ食感の生地に、濃厚な甘さのドライマンゴーをたっぷり練りこんで焼き上げた一品。太陽の恵みを受けたマンゴーの芳醇な甘さを贅沢に楽しめる。サイズはおよそ長さ15×幅7×高さ6cm。

トマトチェダーチーズパン(3個入り)は、トマトの酸味とチェダーチーズのコクと旨味に、バジルのアクセントが後引く一品。夏らしい彩りで届ける2つの期間限定商品を、この機会に味わってはいかがだろうか。

■マンゴーブレッド&トマトチェダーチーズパン

販売期間:6月1日~8月31日

価格:マンゴーブレッド 1080円/トマトチェダーチーズパン 648円

販売場所:S.Weil by HOTEL NEW GRAND

住所:横浜市中区山下町31-7 グランドメゾン山下公園1階

営業時間:10時~19時

問い合わせ:S.Weil by HOTEL NEW GRAND 045-681-1841(代)

