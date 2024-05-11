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Lepton Hydro WSZ790をレビュー

高負荷時でも40dB未満、14900Kは91度でRTX 4080 SUPERは約56度！次世代WSの神バランス

2024年05月11日 10時00分更新

文● 松野将太　編集●ジサトライッペイ／ASCII

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高負荷時でも40dB未満、14900Kは91度でRTX 4080 SUPERは約56度！次世代WSの神バランス

　デュアル水冷システムを採用するサイコムのBTOワークステーション「Lepton Hydro」シリーズ。強力なCPUとGPUをしっかり冷却することで、高負荷なワークロードでも高い安定性を発揮できる点が最大の特徴だ。

　本稿ではインテルCoreプロセッサー（第14世代）を搭載可能な「Lepton Hydro WSZ790」をレビューする。前回は外観や内部レイアウトなどをチェックしたので、今回はベンチマークで実際のパフォーマンスや温度、動作音などを検証していく。

14900KとRTX 4080 SUPERを静かに運用できるのか？

高負荷時でも40dB未満、14900Kは91度でRTX 4080 SUPERは約56度！次世代WSの神バランス

サイコムのデュアル水冷ワークステーション「Lepton Hydro WSZ790」。標準構成の直販価格は50万2670円～（配送料込み）

　Lepton Hydro WSZ790の標準構成はCPUが「Core i7-14700K」で、GPUは「GeForce RTX 4080 SUPER」だ。CPUもGPUもクーラーは240mmラジエーターの水冷モデルを採用している。ほか、32GB×2のDDR5メモリー、PCIe 4.0接続のNVMe 1TB SSDを採用するなど、ワークステーションらしいハイスペックPCに仕上がっている。

　試用機材ではCPUを「Core i9-14900K」にカスタマイズし、さらに高性能化している。かなりの高発熱が予想されるCPUだが、果たしてしっかりと性能を引き出しつつ、安定稼働させられるかどうかが見どころとなる。

Lepton Hydro WSZ790
標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック
CPU インテル「Core i7-14700K」
（20コア/28スレッド、最大5.6GHz）		 インテル「Core i9-14900K」
（24コア/32スレッド、最大6GHz）
CPU
クーラー		 Asetek「624S-M2」（簡易水冷、240mmラジエーター）＋Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）×2＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
マザー
ボード		 ASRock「Z790 Steel Legend WiFi」（インテルZ790、ATX）
メモリー 32GB×2、DDR5-4800＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
ストレージ Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
ビデオ
カード		 NVIDIA「GeForce RTX 4080 SUPER」（16GB GDDR6X）＋Asetek「Hybrid GFX 240 LCS」（簡易水冷、240mmラジェーター）＋Noctua「NF-A12x25 ULN」（120mmファン）×2＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
電源
ユニット		 Antec「NeoECO Gold NE850G M」（850W、80 PLUS GOLD）
PCケース Antec「P20CE」（E-ATX、ミドルタワー）
PCケース
ファン		 前面：Noctua「NF-A12x25 LS-PWM」（120mm）、背面：Noctua「NF-A12x25 PWM」（120mm）
騒音・振動吸収シート なし 騒音・振動吸収シート貼付
OS Microsoft
「Windows 11 Pro 64bit」		 Microsoft
「Windows 11 Home 64bit」
直販価格 50万2670円～ 53万6500円～

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