デュアル水冷システムを採用するサイコム のBTOワークステーション「Lepton Hydro」シリーズ。強力なCPUとGPUをしっかり冷却することで、高負荷なワークロードでも高い安定性を発揮できる点が最大の特徴だ。

本稿ではインテルCoreプロセッサー（第14世代）を搭載可能な「Lepton Hydro WSZ790 」をレビューする。前回は外観や内部レイアウトなどをチェックしたので、今回はベンチマークで実際のパフォーマンスや温度、動作音などを検証していく。

14900KとRTX 4080 SUPERを静かに運用できるのか？

Lepton Hydro WSZ790 の標準構成はCPUが「Core i7-14700K」で、GPUは「GeForce RTX 4080 SUPER」だ。CPUもGPUもクーラーは240mmラジエーターの水冷モデルを採用している。ほか、32GB×2のDDR5メモリー、PCIe 4.0接続のNVMe 1TB SSDを採用するなど、ワークステーションらしいハイスペックPCに仕上がっている。

試用機材ではCPUを「Core i9-14900K」にカスタマイズし、さらに高性能化している。かなりの高発熱が予想されるCPUだが、果たしてしっかりと性能を引き出しつつ、安定稼働させられるかどうかが見どころとなる。