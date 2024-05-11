Lepton Hydro WSZ790をレビュー
高負荷時でも40dB未満、14900Kは91度でRTX 4080 SUPERは約56度！次世代WSの神バランス
2024年05月11日 10時00分更新
デュアル水冷システムを採用するサイコムのBTOワークステーション「Lepton Hydro」シリーズ。強力なCPUとGPUをしっかり冷却することで、高負荷なワークロードでも高い安定性を発揮できる点が最大の特徴だ。
本稿ではインテルCoreプロセッサー（第14世代）を搭載可能な「Lepton Hydro WSZ790」をレビューする。前回は外観や内部レイアウトなどをチェックしたので、今回はベンチマークで実際のパフォーマンスや温度、動作音などを検証していく。
14900KとRTX 4080 SUPERを静かに運用できるのか？
Lepton Hydro WSZ790の標準構成はCPUが「Core i7-14700K」で、GPUは「GeForce RTX 4080 SUPER」だ。CPUもGPUもクーラーは240mmラジエーターの水冷モデルを採用している。ほか、32GB×2のDDR5メモリー、PCIe 4.0接続のNVMe 1TB SSDを採用するなど、ワークステーションらしいハイスペックPCに仕上がっている。
試用機材ではCPUを「Core i9-14900K」にカスタマイズし、さらに高性能化している。かなりの高発熱が予想されるCPUだが、果たしてしっかりと性能を引き出しつつ、安定稼働させられるかどうかが見どころとなる。
|Lepton Hydro WSZ790
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|インテル「Core i7-14700K」
（20コア/28スレッド、最大5.6GHz）
|インテル「Core i9-14900K」
（24コア/32スレッド、最大6GHz）
|CPU
クーラー
|Asetek「624S-M2」（簡易水冷、240mmラジエーター）＋Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）×2＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
|マザー
ボード
|ASRock「Z790 Steel Legend WiFi」（インテルZ790、ATX）
|メモリー
|32GB×2、DDR5-4800＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオ
カード
|NVIDIA「GeForce RTX 4080 SUPER」（16GB GDDR6X）＋Asetek「Hybrid GFX 240 LCS」（簡易水冷、240mmラジェーター）＋Noctua「NF-A12x25 ULN」（120mmファン）×2＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
|電源
ユニット
|Antec「NeoECO Gold NE850G M」（850W、80 PLUS GOLD）
|PCケース
|Antec「P20CE」（E-ATX、ミドルタワー）
|PCケース
ファン
|前面：Noctua「NF-A12x25 LS-PWM」（120mm）、背面：Noctua「NF-A12x25 PWM」（120mm）
|騒音・振動吸収シート
|なし
|騒音・振動吸収シート貼付
|OS
|Microsoft
「Windows 11 Pro 64bit」
|Microsoft
「Windows 11 Home 64bit」
|直販価格
|50万2670円～
|53万6500円～