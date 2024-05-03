Silent-Master NEO Z790/D5をレビュー
14900KF＆RTX 4070 SUPERの静音ゲーミングPCはFFXIV: 黄金のレガシーでも快適4Kプレイ!?
2024年05月03日 10時00分更新
サイコムのBTOパソコン「Silent-Master NEO Z790/D5」は、ゲームプレイ中でも図書館より静かなゲーミングPCだ。前回はそのキモとなる静音PCパーツを中心に紹介したが、今回は性能について定番ベンチマークでチェックする。
なお、試用機は標準構成から、CPUを「Core i9-14900KF」、ビデオカードはサイコム独自の静音モデル「Silent Master Graphics RTX4070 SUPER 12GB」にカスタムしている。
果たして、40dB未満の静音動作で、これらの性能をフルに引き出せるものなのか。特にCPUは24コア/32スレッドのハイエンドモデルだけに、温度が気になるところ……。
図書館よりも静かなゲーミングPCの性能に迫る
|Silent-Master NEO Z790/D5
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|インテル「Core i5-14600K」
（14コア/20スレッド、最大5.3GHz）
|インテル「Core i9-14900KF」
（24コア/32スレッド、最大6GHz）
|CPU
クーラー
|Noctua「NH-U12S」（空冷、120mmファン、サイドフロー）
|マザー
ボード
|ASRock「Z790 Pro RS」（インテルZ790、ATX）
|メモリー
|8GB×2、DDR5-4800＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|光学ドライブ
|ASUS「DRW-24D5MT」（DVDスーパーマルチ）
|ビデオ
カード
|サイコム「Silent Master Graphics RTX4060Ti 8GB」（GeForce RTX 4060 Ti、8GB GDDR6）
|サイコム「Silent Master Graphics RTX4070 SUPER 12GB」（GeForce RTX 4070 SUPER、12GB GDDR6X）
|電源
ユニット
|Antec「NeoECO Gold NE650G M」（650W、80 PLUS GOLD）
|Cooler Master
「V750 Gold-V2 MPY-750V-AFBAG」（750W、80 PLUS GOLD）
|PCケース
|Cooler Master「Silencio S600 MCS-S600-KN5N-S00」
（ATX、ミドルタワー）
|PCケース
ファン
|前面：Noctua「NF-A14 FLX」（140mm）、背面：Noctua「NF-S12A FLX」（120mm）
|OS
|Microsoft
「Windows 10 Home 64bit」
|Microsoft
「Windows 11 Home 64bit」