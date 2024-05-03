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Silent-Master NEO Z790/D5をレビュー

14900KF＆RTX 4070 SUPERの静音ゲーミングPCはFFXIV: 黄金のレガシーでも快適4Kプレイ!?

2024年05月03日 10時00分更新

文● 宮里圭介　編集●ジサトライッペイ／ASCII

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14900KF＆RTX 4070 SUPERの静音ゲーミングPCはFFXIV: 黄金のレガシーでも快適4Kプレイ!?

　サイコムのBTOパソコン「Silent-Master NEO Z790/D5」は、ゲームプレイ中でも図書館より静かなゲーミングPCだ。前回はそのキモとなる静音PCパーツを中心に紹介したが、今回は性能について定番ベンチマークでチェックする。

　なお、試用機は標準構成から、CPUを「Core i9-14900KF」、ビデオカードはサイコム独自の静音モデル「Silent Master Graphics RTX4070 SUPER 12GB」にカスタムしている。

　果たして、40dB未満の静音動作で、これらの性能をフルに引き出せるものなのか。特にCPUは24コア/32スレッドのハイエンドモデルだけに、温度が気になるところ……。

図書館よりも静かなゲーミングPCの性能に迫る

14900KF＆RTX 4070 SUPERの静音ゲーミングPCはFFXIV: 黄金のレガシーでも快適4Kプレイ!?

サイコムの静音ゲーミングPC「Silent-Master NEO Z790/D5」。標準構成の直販価格は27万8380円～（配送料込み）

Silent-Master NEO Z790/D5
標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック
CPU インテル「Core i5-14600K」
（14コア/20スレッド、最大5.3GHz）		 インテル「Core i9-14900KF」
（24コア/32スレッド、最大6GHz）
CPU
クーラー		 Noctua「NH-U12S」（空冷、120mmファン、サイドフロー）
マザー
ボード		 ASRock「Z790 Pro RS」（インテルZ790、ATX）
メモリー 8GB×2、DDR5-4800＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
ストレージ Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
光学ドライブ ASUS「DRW-24D5MT」（DVDスーパーマルチ）
ビデオ
カード		 サイコム「Silent Master Graphics RTX4060Ti 8GB」（GeForce RTX 4060 Ti、8GB GDDR6） サイコム「Silent Master Graphics RTX4070 SUPER 12GB」（GeForce RTX 4070 SUPER、12GB GDDR6X）
電源
ユニット		 Antec「NeoECO Gold NE650G M」（650W、80 PLUS GOLD） Cooler Master
「V750 Gold-V2 MPY-750V-AFBAG」（750W、80 PLUS GOLD）
PCケース Cooler Master「Silencio S600 MCS-S600-KN5N-S00」
（ATX、ミドルタワー）
PCケース
ファン		 前面：Noctua「NF-A14 FLX」（140mm）、背面：Noctua「NF-S12A FLX」（120mm）
OS Microsoft
「Windows 10 Home 64bit」		 Microsoft
「Windows 11 Home 64bit」

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