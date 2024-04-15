【最強のご当地ラーメン】全国を食べ歩いて衝撃を受けた絶品ご当地ラーメン大特集！【ガソリンラーメン】

衝撃を受けたご当地ラーメン
ラーメンWalker YouTube 4月16日の生放送は、ラーメンYouTuberとして活躍中の「ガソリンラーメン」さんが2度目の登場。
あまりの美味しさに衝撃を受けたご当地ラーメンを熱く語り尽くします。
レギュラーコーナー「今週、いただきたい３麺」ではガソリンラーメン」さんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！
ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにお待ちください！
▽放送情報
放送日： 2024年4月16日（火）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： https://youtu.be/vpAPxuPC6qg
▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/
▽出演者
ゲストパーソナリティ：ガソリンラーメン（ラーメンYouTuber）
https://twitter.com/moneyPlease32
https://www.youtube.com/@gasoramen
レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79