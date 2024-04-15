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【最強のご当地ラーメン】全国を食べ歩いて衝撃を受けた絶品ご当地ラーメン大特集！【ガソリンラーメン】

2024年04月15日 12時00分更新

文● ラーメンWalker

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衝撃を受けたご当地ラーメン

　ラーメンWalker YouTube 4月16日の生放送は、ラーメンYouTuberとして活躍中の「ガソリンラーメン」さんが2度目の登場。

　あまりの美味しさに衝撃を受けたご当地ラーメンを熱く語り尽くします。

　レギュラーコーナー「今週、いただきたい３麺」ではガソリンラーメン」さんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！

　ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにお待ちください！

▽放送情報
放送日：　2024年4月16日（火）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　https://youtu.be/vpAPxuPC6qg

▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

▽出演者
ゲストパーソナリティ：ガソリンラーメン（ラーメンYouTuber）
https://twitter.com/moneyPlease32
https://www.youtube.com/@gasoramen

レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79

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