【ラーメン愛がとまらない】思わず胸が高鳴るラーメン4選をトミタ栞が初告白

恋するラーメン
ラーメンWalker YouTube 4月23日の生放送は、ラーメンウォーアイニーが大好評！歌手のトミタ栞さんが3度目の登場。
前回出演動画はこちら
【我愛你和拉麵】トミタ栞が人生の節目に食べるべき極上ラーメン【まだ見ぬ世界へ】【ラーメンのお話…ちょっとウチでしていきません？/// #42】
【離乳食もラーメン！？】ラーメン店の娘 トミタ栞が「ラーメンと一緒に育った思い出」と「ラーメン愛」を語り尽くす！【ラーメンのお話…ちょっとウチでしていきません？/// #23】
老舗ラーメン店で生まれ育った彼女が最近恋したラーメンを初告白。
レギュラーコーナー「今週、いただきたい３麺」では栞さんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！
ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにお待ちください！
▽放送情報
放送日： 2024年4月23日（火）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： https://youtu.be/oAMCHBWTGo4
▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/
▽出演者
ゲストパーソナリティ：トミタ栞（歌手・タレント）
https://twitter.com/tomita4ori/
https://www.youtube.com/@tomitashioriofficial
レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79