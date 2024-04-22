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【ラーメン愛がとまらない】思わず胸が高鳴るラーメン4選をトミタ栞が初告白

2024年04月22日 12時00分更新

文● ラーメンWalker

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恋するラーメン

　ラーメンWalker YouTube 4月23日の生放送は、ラーメンウォーアイニーが大好評！歌手のトミタ栞さんが3度目の登場。

前回出演動画はこちら
【我愛你和拉麵】トミタ栞が人生の節目に食べるべき極上ラーメン【まだ見ぬ世界へ】【ラーメンのお話…ちょっとウチでしていきません？/// #42】

【離乳食もラーメン！？】ラーメン店の娘 トミタ栞が「ラーメンと一緒に育った思い出」と「ラーメン愛」を語り尽くす！【ラーメンのお話…ちょっとウチでしていきません？/// #23】

　老舗ラーメン店で生まれ育った彼女が最近恋したラーメンを初告白。

　レギュラーコーナー「今週、いただきたい３麺」では栞さんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！

　ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにお待ちください！

▽放送情報
放送日：　2024年4月23日（火）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　https://youtu.be/oAMCHBWTGo4

▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

▽出演者
ゲストパーソナリティ：トミタ栞（歌手・タレント）
https://twitter.com/tomita4ori/
https://www.youtube.com/@tomitashioriofficial

レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79

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