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【麺馬鹿】朝日放送テレビ横山太一が関西が誇るラーメン激戦区・穴場スポットを熱く語る！

2024年04月08日 12時00分更新

文● ラーメンWalker

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「麺馬鹿」アナが語る！今、激アツな関西ラーメン

　ラーメンWalker YouTube 4月9日の生放送は、ラ朝日放送テレビテレビアナウンサーでラーメンWalker関西の百麺人でもある、横山太一さんが登場！

　関西ラーメン激戦区や穴場スポットを熱くご紹介！

　また、レギュラーコーナー「今週、いただきたい３麺」では横山さんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！

　ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにお待ちください！

▽放送情報
放送日：　2024年4月9日（火）
時間　：　20:00 ～　放送予定
番組　：　https://youtu.be/e47PKcu0iEA

▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

▽出演者
ゲストパーソナリティ：横山 健（朝日放送テレビアナウンサー）
https://twitter.com/men_baka_abc
https://www.youtube.com/channel/UCEteRZdxBeiGfw2S5ArtFtA
https://twitter.com/abc_announcer

レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79

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