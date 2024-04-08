【麺馬鹿】朝日放送テレビ横山太一が関西が誇るラーメン激戦区・穴場スポットを熱く語る！

「麺馬鹿」アナが語る！今、激アツな関西ラーメン
ラーメンWalker YouTube 4月9日の生放送は、ラ朝日放送テレビテレビアナウンサーでラーメンWalker関西の百麺人でもある、横山太一さんが登場！
関西ラーメン激戦区や穴場スポットを熱くご紹介！
また、レギュラーコーナー「今週、いただきたい３麺」では横山さんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！
ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにお待ちください！
▽放送情報
放送日： 2024年4月9日（火）
時間 ： 20:00 ～ 放送予定
番組 ： https://youtu.be/e47PKcu0iEA
▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/
▽出演者
ゲストパーソナリティ：横山 健（朝日放送テレビアナウンサー）
https://twitter.com/men_baka_abc
https://www.youtube.com/channel/UCEteRZdxBeiGfw2S5ArtFtA
https://twitter.com/abc_announcer
レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79