「ゆず×馬車道アイスクリンハーバー」、ライブ会場限定で発売

ありあけは、「ゆず×馬車道アイスクリンハーバー」を4月6日・7日に横浜BUNTAI(旧・横浜文化体育館)のこけら落とし公演として開催される「YUZU LIVE 2024 AGAIN AGAIN in 横浜BUNTAI」会場にて、パッケージデザインを新たにし、数量限定で販売する。

本商品は、横浜出身のアーティスト・ゆずと横浜生まれのありあけハーバーがコラボしたもの。アイスクリンハーバーの特製アイスクリン餡に国産のゆずを組み合わせ、爽やかな味わいに仕上げた「特製アイスクリンゆず餡」を楽しめる商品となっている。

3回目となるコラボでは初の試みとして、パッケージの形をゆずの公式マスコットキャラクター「ゆず太郎」型にし、グッズとしてもずっと飾っていたくなるデザインを目指したという。

個包装もゆず×ありあけを存分に楽しめるデザインになっているほか、中は馬車道アイスクリンハーバーゆずが5個入っている。

ゆず×馬車道アイスクリンハーバー

商品内容:馬車道アイスクリンハーバーゆず 5個

商品価格:1600円

発売期間:4月6日・7日

販売会場:横浜BUNTAI グッズ売り場

