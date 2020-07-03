ASRock「B650 Steel Legend WiFi」
白色基調で迷彩柄のAMD B650マザー「B650 Steel Legend WiFi」が登場
ASRockから、AMD B650チップセット搭載のSocket AM5対応マザーボード「B650 Steel Legend WiFi」が発売された。価格は3万8800円。パソコンショップアーク、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.、パソコン工房 秋葉原パーツ館で販売中だ。
人気のSteel Legendシリーズから白色基調のSocket AM5対応マザーボードが登場。8層基板設計やDr. MOS、長寿命20Kコンデンサーのほか、CPUへのスムーズな電力供給機能を備えた14+2+1電源フェーズを採用する。
主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(5.0) x16×1、PCI Express(4.0) x4×1(x16形状)、PCI Express(4.0) x1×。メモリーは、DDR5 DIMM×4(DDR5-7200+(OC)、最大128GB)。
オンボードインターフェースとして、2.5ギガビットLAN(Realtek)、サウンド(Realtek ALC4082 8CH HD Audio)、M.2×3、SATA3.0×4、USB3.2 Gen2×2×1(Type-C)、USB3.2 Gen2×1(Type-A)、USB3.2 Gen1×9、USB 2.0×4などを装備。グラフィックス出力機能としてDisplayPort 1.4とHDMI 2.1を備える。