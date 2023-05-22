MSI「B550M PRO-VDH」

まだ出るSocket AM4！ AMD B550チップセット搭載マザーがMSIから発売

文●山県　編集●北村／ASCII

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　MSIから、AMD B550チップセットを採用するSocket AM4マザーボード「B550M PRO-VDH」が発売された。価格は1万7980円。秋葉原では、パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原本店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。

まだ出るSocket AM4！ AMD B550チップセット搭載マザーがMSIから発売
まだ出るSocket AM4！ AMD B550チップセット搭載マザーがMSIから発売

AMD B550チップセットを採用するSocket AM4マザーボード「B550M PRO-VDH」

　AMD Ryzen 5000シリーズ対応のAMD B550チップセットを搭載するMicro ATXサイズのSocket AM4マザーボード。シンプルな作りながら、Core BoostやDigital PWM IC、SSD用ヒートシンクのM.2 Shield Frozrなどを備えている。

まだ出るSocket AM4！ AMD B550チップセット搭載マザーがMSIから発売

AMD Ryzen 5000/5000Gシリーズ、Ryzen (PRO) 4000Gシリーズなどが利用できる

　基本スペックは、拡張スロットがPCI Express(4.0) x16×1、PCI Express(3.0) x1×2。メモリーは、DDR4 DIMM×4(DDR4-4400、最大128GB)。

　オンボードインターフェースとして、ギガビットLAN(Realtek)、サウンド(Realtek ALC892 8CH HD Audio)、M.2×2、SATA3.0×4、USB 3.2 Gen1×7、USB 2.0×6などを装備。グラフィックス出力機能としてDisplayPort 1.4とHDMI 2.1、D-Subを備える。

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