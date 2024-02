「ポムポムプリン」でいっぱいの部屋に泊まる　ホテルニューオータニ博多の宿泊プラン

ホテルニューオータニ博多は3月1日より、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーション宿泊プランを販売。2月15日12時より予約受付を開始する。



ポムポムプリンはサンリオから1996年にデビューした、ゴールデンレトリバーの男のコのキャラクター。2023年サンリオキャラクター大賞2位となり、毎年上位に入賞し、愛らしい姿が人気。



今回のコラボレーションのためだけに描き下ろされたホテルマン姿のポムポムプリンに加え、さらに客室はそれぞれ異なる2つのデザインを用意。いろいろな表情のポムポムプリンたちに囲まれてホテルステイを満喫できる。

また、宿泊者が持ち帰ることができる限定のオリジナルグッズも用意。



※持ち帰りグッズは宿泊人数分用意

※本オリジナルグッズの一般販売およびホテルでの販売は行われない

ポムポムプリン × ホテルニューオータニ博多

宿泊期間:3月1日~

予約受付:2月15日12時より

※インターネット予約限定

料金:エグゼクティブツインルーム

1室1名 3万5000円〜

1室2名 5万円〜

※料金には、1室1~2名利用時の1泊室料、朝食、サービス料、消費税、宿泊税が含まれる

※土曜日・休前日は1名あたり4000円の追加料金が必要

※1日2室限定

予約受付:https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/special/pompompurin/

問合せ:TEL092-715-2000(宿泊予約直通)

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L644953

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。