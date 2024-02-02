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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1980回

お値段おいくら？

アップル「iPhone 16 Pro」最大2TBストレージ搭載か

2024年02月02日 17時00分更新

文● 篠原修司

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キャプチャ画像

　アップルが2024年に発売するとうわさのiPhone 16 Proは、ストレージに最大2TBまで搭載できるオプションが用意されるという。韓国のブログNaverユーザーyeux1122氏が1月19日にリークした。

　同氏は中国のSNSのものとみられるキャプチャ画像を添付したうえ、iPhone 16 ProはQLCフラッシュメモリの追加によりシリーズ初の2TBになる超大型ストレージバージョンがリリースされると伝えている。

　iPhone 16 Pro 2TBモデル、はたして価格はいくらになるのか……。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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