篠原修司のアップルうわさ情報局 第1980回
お値段おいくら？
アップル「iPhone 16 Pro」最大2TBストレージ搭載か
2024年02月02日 17時00分更新
アップルが2024年に発売するとうわさのiPhone 16 Proは、ストレージに最大2TBまで搭載できるオプションが用意されるという。韓国のブログNaverユーザーyeux1122氏が1月19日にリークした。
同氏は中国のSNSのものとみられるキャプチャ画像を添付したうえ、iPhone 16 ProはQLCフラッシュメモリの追加によりシリーズ初の2TBになる超大型ストレージバージョンがリリースされると伝えている。
iPhone 16 Pro 2TBモデル、はたして価格はいくらになるのか……。
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