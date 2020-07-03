「B650M PG Lightning」
ゲーミング向けMicro ATXのRyzen対応マザー「B650M PG Lightning」が発売
ASRockから、AMD B650チップセット搭載のSocket AM5対応マザーボード「B650M PG Lightning」が発売された。価格は2万2980円。秋葉原では、パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原 BUY MORE店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
ゲーミング向け「Phantom」シリーズに属するMicro ATX対応マザーボード。6+2+1フェーズのVRMや50A Dr.MOSなどの高品質コンポーネントを採用することにより、安定した動作と高い耐久性を実現する。
主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(4.0) x16×1、PCI Express(3.0) x4×1(x16形状)。メモリーは、DDR5 DIMM×4(DDR5-7200+(OC)、最大192GB)。オンボードインターフェースとして、2.5ギガビットLAN(Realtek)、サウンド(Realtek ALC897 8CH HD Audio)、M.2×3、SATA3.0×4、USB 3.2 Gen2×2（Type-A+Type-C)×2などを装備。グラフィックス出力機能としてDisplayPort 1.4とHDMI 2.1を備える。