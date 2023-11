スタイリッシュなSEVENTEENに会える、スペシャルなテーマカフェ

BOX cafe&space 新宿ミロード2号店にて11月16日~2024年1月28日、「SEVENTEEN CAFE 2023~FUTURE IN THE PAST~」が開催される。



エルティーアールによる、「FUTURE IN THE PAST」をテーマにとした大人の魅力を感じられるスタイリッシュなSEVENTEENに会える、スペシャルなテーマカフェ企画。東京・神奈川・大阪・愛知・宮城・福岡の6都市10会場にて、順次開催しているもの。



フードはどこか懐かしくも新しい、今までのSEVENTEEN CAFEを体験できる再現メニューや、店舗ごとに味やカラーを変えたデザートなどが登場。そのほか、SEVENTEEN CAFE 2023~FUTURE IN THE PAST~限定アイテムも用意。



CAFEでドリンクメニューを注文した人に、注文メンバーの「コースター(全13種)」を1品につき1枚プレゼント(コースターは開催期間中に絵柄が変更される)。また、事前予約(880円/1名)を利用してメニューを注文した人には、「チケットカード(ランダム13種)」+「ポストカードケース(ランダム4種)」をひとつずつプレゼント。



メニュー一例(画像はイメージ)

西新宿エリアでは、BOX cafe&space 新宿ミロード2号店にて11月16日~2024年1月28日に営業する。



©PLEDIS ENTERTAINMENT & HYBE JAPAN. All Rights Reserved.

